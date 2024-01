Expósito no se corta al hablar de los posibles cambios en El Prado por "inercia de género": "¿Cuál quitamos?"

El ministro de Cultura ha anunciado una revisión de 17 museos nacionales para “superar un marco colonial”. Ernest Urtasun explicaba, con palabras muy complejas, en qué consiste la propuesta: “Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico”.

Al escuchar estas palabras, Ángel Expósito, no daba crédito: “Entonces ahora cogemos y cambiamos el Museo del Prado. Donde haya un negro o un gitano, lo quitamos. Donde haya una gorda... quitamos 'Las tres Gracias' de Rubens, por ejemplo, porque pintó con una perspectiva de género que no es la que tenemos hoy”. Sobre las conocidas obras de Goya, 'La maja desnuda' y 'La maja vestida', el director de La Linterna pregunta con ironía “¿Cuál quitamos? ¿Las dos? La vestida por lo menos estaba vestida... o no... o es peor estar vestido”.

"Revisión" de los museos nacionales

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Cultura del Congreso, Urtasun ha explicado que estas medidas, que "se traducen en un proceso de revisión" de las colecciones de museos, que ya está activo en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América. En estas instituciones, según sus palabras, "se trabaja en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos".

Una dirección general para luchar contra la censura

Además, el ministro ha anunciado la creación de una Dirección General de Derechos Culturales para luchar contra la censura: "Queremos hacer de los derechos culturales un nuevo marco desde el que diseñar las políticas públicas como marcan las políticas públicas culturales en Europa hoy", ha explicado.





Un plan que se sostendrá en varios ejes: la adopción de una "postura firme contra cualquier forma de censura", poner atención a la promoción de condiciones dignas para el trabajo cultural y dar garantía a que todos los ciudadanos, independientemente de su origen tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades culturales así como interconectar educación y cultura.

"Se trata por lo tanto de desarrollar acciones concretas y medidas específicas que generen las mejores condiciones posibles para que los proyectos culturales puedan desarrollarse y para que la ciudadanía pueda disfrutar de una vida cultural plena, cuyo ejercicio no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa", ha añadido.

Unas palabras que ha acompañado de una denuncia: "La creación y producción cultural sufre un momento histórico de cambio en el que la censura y la injerencia política ganan terreno en la gestión cultural pública (..) Esta Dirección acompañará a cualquier creador, autor o colectivo cuya actividad haya sido borrada o censurada del espacio público".





Precisamente durante el turno de réplica a los portavoces políticos, Urtasun ha recriminado a Vox diferentes acciones contra la cultura: "No voy a tolerar que ustedes boicoteen el premio Miguel Hernández en este país. No voy a tolerar que boicoteen el Festival Periferias, como han hecho chantajeando al gobierno del Partido Popular en Huesca y el PP aceptándolo (...) No voy a aceptar tampoco que ustedes cancelen y persigan publicaciones infantiles en catalán en Valencia", ha advertido.