Expósito habla contundente sobre si quiere a Mbappé la próxima temporada en el Madrid: "Viene con la madre"

¿Saldrá Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain? ¿Fichará por el Real Madrid? ¿Cuáles son los planes del jugador francés? ¿Se han iniciado negociaciones? Son muchas las preguntas en el aire y los rumores acerca del futuro del delantero, pero Ángel Expósito las ha resuelto todas en cuestión de segundos. El director de La Linterna tiene muy clara su opinión y, cuando el compañero de Deportes COPE, Carlos Sáez, ha dado las últimas informaciones sobre el tema, no ha dudado en expresar lo que desearía que sucediera. Reproduce el audio para escuchar su reacción:

Audio





¿Cuál será el futuro de Mbappé?

El presidente del Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, afirmó este martes que tiene un "pacto entre caballeros" con Kylian Mbappé y pidió dejar tranquilo sobre su futuro al joven delantero estrella, quien desde el pasado 1 de enero es libre de negociar con cualquier club. "Quiero que Kylian se quede. Es el mejor jugador del mundo y el mejor club para Kylian es París. Está en el centro de todo", manifestó Al Khelaifi en una entrevista en RMC Sports.





El dirigente de origen catarí confirmó que existe un entendimiento entre él y Mbappé, si bien no reveló su naturaleza. "No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo. Tenemos un pacto entre caballeros y no se trata de dinero. Es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. Es más que un acuerdo firmado", argumentó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En términos similares se expresó en otra entrevista publicada en paralelo por el diario L'Équipe, donde dijo que gracias a ese pacto privado con Mbappé está tranquilo. "Todo lo que puedo decir es que no estoy estresado. Ni financieramente ni con Kylian", aseguró a L'Équipe. "Confío en él al 200 %. Es un buen chico. Me dio su palabra y es un hombre de palabra. Creo en él", dijo también.





Por otro lado, el entorno del delantero del PSG indicó este lunes que "no hay ningún acuerdo sobre el futuro de Kylian (Mbappé), entre otras cosas porque no hay negociaciones iniciadas sobre ese asunto". De esta forma, el jugador sale al paso de las diferentes informaciones publicadas sobre la intención futura del futbolista que parece que se está dirimiendo entre una renovación con su club actual, el Real Madrid y el Liverpool.

Mbappé, ¿fichará por el Real Madrid en 2024?

El propio Mbappé, de 25 años, que desde el pasado día 1 es libre para negociar con cualquier club, ya que solo le quedan seis meses de contrato, aseguró la semana pasada, tras levantar la Supercopa de Francia contra el Toulouse, que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro.













Pero los medios continúan alimentando los rumores. L'Équipe publicó que la decisión se tomaría de forma rápida, lo que parecía alimentar las esperanzas de una renovación con el PSG. La prensa española sostiene que el Real Madrid le ha fijado un ultimátum para que muestre si quiere firmar por el club de la capital española. Pero el británico Times indicaba este domingo que el jugador no se siente presionado y que quiere explorar todas las opciones, incluida la de recalar en el Liverpool.