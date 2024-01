Kylian Mbappé se juega fichar por el Real Madrid en 2024: "Si este año no viene, no lo hará nunca"

El culebrón Kylian Mbappé ha vivido este lunes uno de sus días más tranquilos, aunque todo lo que rodea al todavía jugador del Paris Saint-Germain no puede definirse como relajado. Su posible fichaje por el Real Madrid sigue en boca de todos y Melchor Ruiz puso puntos sobre las íes en El Partidazo de COPE.

Audio

El Real Madrid no irá a por Mbappé, salvo que el jugador demuestre que quiere fichar por los blancos Melchor Ruiz contó en El Partidazo de COPE la idea de los blancos con el delantero francés: no hay oferta, no hay ultimátum y el escenario ha cambiado. 09 ene 2024 - 01:05





El galo termina contrato en verano de 2024 y sigue sin dejar claro qué hará con su futuro. El mismo Kylian Mbappé señaló que no lo sabe ni él. Pero aquí todos juegan con las cartas marcadas: clubes, agentes y el mismo jugador. Por eso Juanma Castaño recurrió a una de las personas que mejor sabe todo lo que sucede en el Real Madrid.

La realidad es que todo ha cambiado con respecto a 2022, cuando el futbolista francés terminó contrato y tuvo en un sinvivir a todo el mundo del fútbol. En Concha Espina, entre los aficionados blancos ya no son mayoría los que colocan al delantero con la camiseta merengue. Han llegado otros ídolos a sustituir la figura que habían construido con Kylian Mbappé con los Jude Bellingham, Vinicius Júnior y Rodrygo Goes.

? El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta a Mbappé y no hay ningún ultimátum



???? @MelchorRuizCope contó a @juanmacastano la idea de los blancos con el delantero francéshttps://t.co/7ruZRxGCHe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 9, 2024

Esa es una de las razones que remarcó Melchor Ruiz en El Partidazo de COPE este lunes, pero no el único. Mientras tanto, desde París siguen vendiendo ese mensaje que se encargó de lanzar Kylian Mbappé: ese acuerdo por el que el jugador renuncia a variables cuantiosas al renunciar a ampliar automáticamente su contrato hasta 2025.

Kylian Mbappé se juega fichar por el Real Madrid

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras las diferentes informaciones que han salido en los últimos días sobre Kylian Mbappé, Melchor Ruiz se encargó de dejar claro que el Real Madrid no ha hecho ninguna oferta al jugador y no hay ningún ultimátum ni fecha para que el francés tenga que decir algo. No se ha producido hasta el momento ningún movimiento.





Además, Melchor Ruiz añadía un nuevo factor que ha aparecido a diferencia del pasado: para la próxima temporada está también Endrick, que llega con 18 años desde Brasil y con unas expectativas muy altas por su gran olfato de gol. Los blancos han hecho ese movimiento que llevó a cabo el PSG cuando el Real Madrid también se interesó por ese joven del Mónaco.

En el pasado siempre se informó desde la casa blanca que el Real Madrid tenía la palabra de Kylian Mbappé de que ficharía. Melchor Ruiz señala que ahora no basta con eso solo, pedirían algo más fiable, para que no ocurriera como la última vez. Cuesta creer que no hubiera algo más entre los dos actores.

En esta ocasión, según explicó Melchor Ruiz, si Mbappé quiere salir del PSG y fichar por el Real Madrid, tendrá que manifestárselo al conjunto blanco, que no entrará en subastas por el delantero francés. Además, tendrá que hacerlo "perdiendo dinero sí o sí", porque "nadie puede pagarle lo que le está cobrando del PSG".

"Si este año no viene, no lo hará nunca"

Pero el mensaje más contundente que lanzó Melchor Ruiz a Juanma Castaño este lunes en El Partidazo de COPE es que "si este año no viene, no lo hará nunca". Este es el que provocó un gran debate en el programa, ya que varios contertulios no se creen que si vuelve a aparecer la oportunidad, se renunciara a tenerle.





No cabe duda de que el culebrón ha entrado en el año definitivo. Kylian Mbappé tiene que tomar una decisión que marcará el resto de su carrera deportiva. Sigue sin ganar una Champions League, un Balón de Oro o un The Best. Aunque vive con el Mundial logrado con Francia, tiene pendiente triunfar a nivel de clubes.