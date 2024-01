El Real Madrid no irá a por Mbappé, salvo que el jugador demuestre que quiere fichar por los blancos

Melchor Ruiz dio en El Partidazo de COPE toda la información que se sabe del Real Madrid y el posible fichaje de Kylian Mbappé este verano, cuando acaba contrato con el conjunto parisino. Según Melchor, el Real Madrid no ha hecho ninguna oferta a Mbappé y no hay ningún ultimátum ni fecha para que el francés tenga que decir algo. No hay ningún movimiento en relación a Mbappé.

??? @MelchorRuizCope, sobre @KMbappe



?? "No hay ningún movimiento por @KMbappe en el @realmadrid, pero sí varios escenarios"



?? "Si él quiere salir de Francia, lo va a hacer perdiendo dinero sí o sí"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/EiHSG2lXjJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 8, 2024





Ahora mismo, el escenario es muy diferente al de hace dos años, cuando los blancos hicieron una oferta que el PSG rechazó, que Mbappé no es una prioridad, como lo era antes. La diferencia en estos momentos es que ahora ha aparecido Bellingham, que ha sorprendido a todos con su gran capacidad goleadora; Vinicius tienes dos años más y ha evolucionado de una manera muy positiva; Rodrygo también ha mejorado y para la próxima temporada está también Endrick, que llega con 18 años desde Brasil y con una expectativas muy alta por gran olfato de gol.

Mbappé celebrando un gol con el PSG





Además, Melchor dejó claro que a los blancos no les bastaría con la palabra de Mbappé, pedirían algo más fiable, para que no ocurriera como la última vez. Hay que recordar que todo parecía indicar que el francés iba a llegar al Real Madrid pero acabó renovando con el PSG.

Si Mbappé quiere salir del PSG y fichar por el Real Madrid, tendrá que manifestárselo al conjunto blanco, que no entrará en subastas por el delantero francés. Si él quiere salir de Francia, lo va a hacer perdiendo dinero sí o sí porque nadie puede pagarle lo que le está pagando el PSG.

Por último, Melchor Ruiz también dejó algo claro: “Si este año no ficha, ya no viene”.

???? @danigilopez, sobre las informaciones acerca de @KMbappe



? "El PSG afirma que lo que ha pasado en las últimas 24 horas es un sinsentido"



??? "Recalcan que están protegidos haga lo que haga @KMbappe"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/I7be0r6s2h — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 8, 2024