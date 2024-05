Expósito explica la reacción del padre de Tsitsipas tras gritarle su hijo "cállate" en Roland Garros

El director de La Linterna, Ángel Expósito, analizaba este jueves con su compañero Jon Uriarte el surrealista momento entre el tenista Stéfanos Tsitsipas y su padre en pleno partido de Roland Garros. Ha ocurrido durante el partido que el tenista griego jugaba en París ante Daniel Altamier y en el que el marcador se encontraba 40-40 en el tercer juego del cuarto set.









En ese momento el deportista heleno acababa de perder la tercera manga frente al alemán durante el tie-break, cuando su padre pareció decirle algo desde la grada que terminó por sacarle de sus casillas. Durante un vídeo de la retransmisión del partido en la televisión, puede apreciarse como Tsitsipas pierde los nervios y grita a su padre un nítido y alto “shut up!”, que se traduce al castellano como “¡cállate!”. Un momento que han querido comentar tanto Expósito como Uriarte.





Expósito explica la reacción del padre de Tsitsipas



““¡Cállate!” es lo que le ha soltado el tenista Tsitsipas en pleno partido a su padre en Roland Garros. Se ve que el tenista se hartó de los comentarios de papá”, comentaba Expósito al comienzo de la sección de humor de La Linterna. “Se ve que opinar es gratis, y no puede ser”, apunta Uriarte. “Lo dice en inglés, pero se entiende perfectamente”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Stefanos Tsitsipas, durante el partido de Roland Garros / EFE









En ese momento, ambos comunicadores comentaban en directo que ese 'cállate' dejó sin palabras a los comentaristas y al público pero la cara del padre no cambió. Un rostro que el director del programa quería explicar y aclarar: “Debe estar acostumbrado al niño”. Por su parte, Uriarte bromeaba que con que el padre quería que se lo dijese en griego, “si no, me hago al sueco”.

“Hay que tener en cuenta que un tenista, en un momento de máxima tensión, no aguanta ni a su padre, sobre todo si es para criticarle”.





Tsitsipas, un “arrebato puntual”



Ya en 2020 el tenista griego protagonizó un momento polémico cuando rompió una raqueta en pleno partido tras estamparla con el banquillo donde estaba sentado también su padre, Apostolos Tsitsipas. La raqueta del heleno llegó a rozar el brazo de su padre, quien mostró gestos de dolor tras el pequeño incidente. Tsitsipas acabó perdiendo aquel partido ante Nick Kyrgios por 7-6(7), 6-7(3) y 7-6(5) en un partido que duró dos horas y media.

Stefanos Tsitsipas, durante el partido de Roland Garros / EFE









“No parece que Tsitsipas se lleve mal con su padre, parece más bien un arrebato puntual”, bromeaba Expósito este miércoles. Por otra parte, Uriarte daba ideas: “No es el que saca más fuerte pero, si le calienta los cascos, Tsitsipas lo podría intentar" (darle con la bola). Y es que, como ambos comentan , en el caso del tenista ha sido el padre el que le criticaba y al que han hecho callar, cosa que no ocurre con una madre, porque ellas son las que mandan. “Podríamos decir que aconsejar y opinar está bien, pero tampoco es necesario hacer caso a todo lo que nos dicen”, concluían ambos comunicadores de COPE.