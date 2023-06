Expósito enciende La Linterna en Kiev, tras un año de guerra: "Acostumbrados a vivir al borde de la muerte"

Parte del equipo de 'La Linterna', con Ángel Expósito a la cabeza, han encendido este jueves 'La Linterna' desde la capital de Ucrania, desde donde ha vivido en primera persona cómo viven los ciudadanos la invasión rusa del país. Julia, profesora de español en la ciudad, ya fue entrevistada en este mismo programa hace unos meses. Hoy, Expósito ha vuelto a sentarse con ella para conocer cómo ha cambiado la situación desde entonces, si lo ha hecho, y cómo han vivido estos últimos meses.

"Es una paradoja. Nos hemos acostumbrado a vivir al borde la muerte, pero entendemos que no podemos apretar el botón de la pausa a nuestras vidas y seguimos con nuestras vidas", ha asegurado la profesora ucraniana ante los micrófonos de este programa. En este sentido, ha recordado los cortes de luz que hubo durante los meses de otoño e invierno. Ahora, asegura que ya no hay. "Después de estos bombardeos constantes y ataques con misiles, pudieron reparar todos los daños y ahora en Kiev no hay problemas con la electricidad", ha subrayado Julia.

Ahora, además, está segura de que ganarán la guerra. "Antes no tenía dudas, ahora cada día me siento más segura", ha reivindicado. Además, ha dejado claro que en Kiev todo es bastante normal. "No se nota la guerra, solo cuando empiezan as sirenas y las alarmas aéreas", ha subrayado. Tampoco hay problemas de desabastecimiento en supermercados y ha dejado claro que tanto restaurantes, universidades o cines funcionan con normalidad. "Yo acabo de venir de una cafetería, tomando helado y café con mi hija. Nos reunimos, salimos a pasear, todo como siempre", ha contado.

Julia ha garantizado que no siente odio. "No sé lo que yo siento, no lo nombraría odio, pero sí un desprecio muy profundo", he relatado ante el micrófono de COPE. No obstante, ha agregado: "Odio a los ucranianos que son traidores. Mi hija es inteligente, lo entiende, ha tomado la decisión de quedarse aquí sin abandonar Ucrania y ya desde el 24 de febrero estamos todos juntos".

Además, la profesora de español ha relatado que su hijo es combatiente. La última vez que pudo hablar con Ángel Expósito, ya adelantó su decisión. "Se alistó, dejó sus estudios y ahora está entrenándose y preparándose para ir a la zona del frente", algo que "como madre", le hace sentir "miedo". Pese a ello, Julia entiende "que esa ha sido su decisión, la ha tomado conscientemente, para él es importante y entiendo que Ucrania necesita a los defensores".

En último lugar, Julia ha querido mandar un mensaje a España y Europa: "Quiero agradecer el apoyo incondicional, lo sentimos, pero también quiero pedir que no os olvidéis de nosotros ni de Ucrania". Además, ha agregado que ahora ellos están combatiendo "por los valores democráticos europeos, somos este muro que está separando Europa del monstruo agresor de rusia con su régimen totalitario y loco".