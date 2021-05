Expósito, sobre el cambio de 'look' de Pablo Iglesias: "Debe ser porque la coleta ya no vende"

Pablo Iglesias ha decidido dejar atrás una fase de su vida y cortarse la emblemática coleta que ha lucido a lo largo de sus años en primera línea política. Un peinado sin duda simbólico, que formaba parte de un personaje que siempre destacó más por su imagen que por su trabajo como político.

En una foto difundida en redes sociales y realizada por el fotógrafo oficial de Podemos, se ve a Iglesias con el pelo corto y sin la coleta o el moño que acostumbraba a lucir en los últimos tiempos. Sentado en una mesa al aire libre, con un libro en la mano y con nueva imagen, Iglesias reaparece tras su dimisión el pasado 4 de mayo por los malos resultados de la izquierda en las elecciones a la Asamblea de Madrid, en las concurría como cabeza de cartel de Unidas Podemos.

Una fotografía que para Ángel Expósito es "la noticia del día".

"Metáforas aparte, Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. Sí. O el moño", ha matizado. "No soy el mayor experto del mundo en esto de estilismos capilares, pero Pablo Iglesias, debe ser que por la pasta o porque la coleta ya no vende, o porque le han dicho en la tele o donde vaya a trabajar "oye macho, modernízate". El caso es que se ha cortado el pelo. Pero mucho", ha explicado el director de 'La Linterna'.

No obstante, ha criticado que lo ha hecho "con fotógrafo propio", quien forma parte de la directiva de Podemos. "Tiene hasta fotógrafo propio".

Para terminar, Expósito ha dejado claro que "cada uno haga lo que le dé la gana, o pueda, con su pelo pero no me digas que no tiene toda la gracia", ha concluido.

