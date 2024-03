Expósito alucina con el método de un futbolista camerunés para ocultar su edad real: "Qué heavy"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, comentaba este miércoles la noticia del descubrimiento de jugadores cameruneses de fútbol profesional que tenían una edad muy diferente de la que decía su ficha deportiva. “Escándalo en Camerún”, comenzaba el comunicador. Y es que han suspendido a 62 jugadores de la liga de fútbol porque podrían haber mentido sobre este tema.

El escándalo salpica también a la Selección de Fútbol de Camerún pero, ¿cómo se puede saber si mienten? ¿Cuántos años tienen de verdad? Para hablar analizar este tema a Expósito le ha acompañado el colaborador del programa, Jon Uriarte, que bromea el director de La Linterna que “es mejor no saber cuántos años tiene, no hay registros”. “Ríete pero yo me siento incómodo hablando de la edad de los demás, sabiendo cómo te pones tú cuando intentan adivinar la tuya”, le respondía el periodista vasco.









La primera pista del fraude



De los 19 equipos que hay en primera división camerunesa de fútbol, sólo 4 no han detectado trampas en la edad de sus jugadores. Recuerda Uriarte que siempre “han existido sospechas de que algunos jugadores de algunos países tenían más años de los que decían para poder jugar en la sub 16, sub 19, sub 21...” Un caso mediático fue el de los hermanos Obama en la cantera del Atlético de Madrid.

Así, apunta el colaborador de La Linterna que todo parece apuntar a que la primera pista del fraude fue un documento claramente falsificado por un jugador. “¿Nadie se había dado cuenta de que esos jugadores tenían más años de los que aseguraba su ficha?” se preguntaba Uriarte meintras Expósito daba su teoría: “Puede que sí, pero nunca es agradable decirle a la gente la edad que aparenta”.









El método de un jugador para ocultar su edad



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el caso de Camerún los clubes todavía tienen tiempo de presentar alegaciones pero, ¿y las pruebas físicas? Recuerdan los comunicadores de COPE que “con el tiempo pierdes elasticidad, potencia... Por mucho que intentes disimular, al médico no se le engaña”. En ese momento, el periodista vasco ha querido resaltar el método que estaba utilizando uno de los jugadores para ocultar su edad real, y que ha sacado a la luz un diario francés.

“Ojo, Le Monde dijo que la presunta estrella joven Douala había jugado anteriormente en la liga de Camerún usando el nombre de Alexandre Bardelli y tenía más de 21 años”.









Un caso que ha hecho estallar de la risa al director de La Linterna, Ángel Expósito, que alucinaba con el “truco” del futbolista para esconder su edad: “¡Era el mismo el tío! Que heavy”. Y es que Le Monde asegura que habían pedido a la federación de Camerún que explicara la irregularidad antes de partir hacia Costa de Marfil, pero que FECAFOOT se había negado a comentar. Eso sí, aunque Douala no jugó en la Copa de Naciones, sí que fue miembro registrado del equipo.

Por último, el colaborador del programa lanzaba una reflexión: “Puede que todo se resuma a que haya gente que se vea más joven de lo que es”.