Estos son los pasos que debería dar Donald Trump para retrasar las elecciones de noviembre en Estados Unidos

El presidente americano, Donald Trump, ha elegido Twitter para lanzar una propuesta a 96 días de las elecciones americanas. A golpe de tuit y por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente que está en su cargo ha planteado suspender las elecciones previstas para el mes noviembre a causa del coronavirus.

Trump justifica esta propuesta bajo el temor que le produce que se produzca un fraude de voto por emitirlos por correo. "Con la votación universal por correo las elecciones de 2020 serán las más imprecisas y fraudulentas de la historia" asegura y añade que "Será una gran vergüenza para los Estados Unidos" y finaliza con la gran cuestión "¿Retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?...", ha publicado.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???