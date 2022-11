Ester Expósito revela a su tío Ángel Expósito el motivo por el que sus padres le regañan en casa: "Me define"

La actriz Ester Expósito revelaba este jueves a su tío, Ángel Expósito, durante una entrevista en La Linterna, cuál es el sorprendente motivo por el que todavía le regañan sus padres cuando pasa por casa. Confesaba la intérprete al comunicador de COPE cuál es su película favorita y el papel que ha jugado en esas preferencias su padre, que resulta ser el hermano del periodista.

Además, también ha tenido palabras Ester Expósito para recordar junto a su tío fotografías de momentos que vivieron cuando era niña y, concretamente, una anécdota que le vincula desde muy pequeña con el Real Madrid, club del que precisamente conoce algunos jugadores.





El motivo por el que regañan a Ester Expósito en casa



Y es que uno de los mejores momentos de la entrevista ha sido la aparición de un audio de la madre de la propia Ester, que le recriminaba que hubiese dejado la habitación sin ordenar: “Os voy a matar”, se quejaba la intérprete. “Tengo que hablar: sí, soy un desastre, si hay algo que me define es que soy muy desorganizada” reconocía a su tío.

“Antes has mencionado a tus padres y yo llamo a Cecilia, te preguntaba antes si era complicado que se te fuera la pinza a ti pero, ¿y a ellos? Debe ser muy difícil tener a la hija número 1 en algo y tú ya lo eres, en Instagram, redes... Y lo vas a ser de actriz. ¿A ellos se les ha ido la pinza? ¿Te siguen regañando?Yo no veo a mi hermano regañándote”, le pregunta el director de La Linterna.

Y es que, tal y como asegura, le siguen regañando a día de hoy: “Es verdad que la de regañar siempre ha sido mi madre pero mi padre me echó el otro día una pullita. Había salido el otro día y, al día siguiente, estaba en casa, en el piso de arriba, y él pensaba que estaba durmiendo. Como era tarde empezó a decirle a mi madre que tenía que despertarme que no podía quedarme durmiendo hasta tarde porque iba a despertarme de madrugada”, relata la actriz en COPE.

Así, confiesa que no se les ha “ido la pinza”. “Se preocupan mucho por mí y viven tanto lo bueno y lo malo intensamente”.

Además, reconoce que su película favorita es la 'Princesa prometida', y parte de culpa es de su padre: “Recuerdo que me la enseñó mi padre, la veíamos juntos, la he visto mil veces. Es un cuento, pero es muy especial, todos los actores son increíbles y es capaz de transmitir intensidad en cada momento”.





La anécdota de Ester Expósito con el Real Madrid y el Bernabéu



"Me estoy acordando de una foto que tengo en casa en la que estás tú en el circo con un leoncito en brazos, cuando fuimos al circo con todos los sobrinos", señala el presentador. "Y me estoy acordando, ahora que sales tanto en redes con tus colegas o jugadores del Real Madrid, la primera vez que fuiste al Santiago Bernabéu", recuerda Ángel Expósito con añoranza.

"Fue contigo", corrobora la actriz con una sonrisa. "Fuiste conmigo al Santiago Bernabéu, efectivamente", confirma él. "¿Cuando quisiste ser actriz desde niña te imaginabas que esto iba a ser así?", quiere saber su tío, haciendo referencia a cómo le ha cambiado la vida a la entrevistada desde que es conocida en todo el mundo.

"La verdad es que no me imaginaba tanto el día a día. Me imaginaba el tipo de proyectos que quería hacer, a dónde quería llegar... Me imaginaba que quería tener una carrera madura y de largo recorrido. Imaginaba trabajar con mis ídolos, por supuesto. Y sin parar de trabajar, era mi sueño", reconoce ella.