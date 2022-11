Ángel Expósito destapa el vínculo de Ester Expósito con el Real Madrid y el Santiago Bernabéu: "Fue contigo"

Ángel Expósito se ha puesto al frente de una de las entrevistas más esperadas en 'La Linterna'. El presentador ha recibido a Ester Expósito, su sobrina, quien se encuentra promocionando su último proyecto: 'Venus'. "Esta es una entrevista muy rara", comienza diciendo el presentador. "Muy rara, muy fuerte", corrobora la actriz. "¿Qué tal estás, sobrina?", pregunta el comunicador a su invitada. "Muy bien, tío. Todo bien", responde ella entre risas. "Algunos pensarán que estamos jugando a esto de que tenemos el mismo apellido", apunta Expósito. "Pero no, no es un juego. Es la realidad", confirma la intérprete, dejando claro su vínculo con el periodista. "Ya era hora", coinciden.

No obstante, entre bromas que demuestran la buena relación familiar que tienen, han hablado de la disparada trayectoria profesional de la entrevistada, por lo que ha comenzado hablando de en qué consiste la última película que protagoniza: "En la actualidad de la película, mi personaje trabaja en una discoteca, que grabamos en Fabrik de Madrid, como gogo. Un día decide que es buena idea robar una mercancía de droga, muy grande de pastillas, a los dueños de la discoteca. Sale mal porque uno de ellos la pilla, pelean, forcejean, consigue escaparse, pero tiene que esconderse de todos los mafiosos de la discoteca", comienza contando sobre lo que se podrá ver en la gran pantalla.

"Entonces, decide ir a casa de su hermana, que lleva años sin verla y tiene una hija. Ahí es cuando empieza la historia central de la película porque resulta que en el edificio le traen más problemas de los que le están esperando fuera", añade tras reconocer que es una historia que "da miedo".

Sin embargo, también ha habido tiempo para la parte más personal y ambos han recordado momentos que pasaron juntos cuando ella era tan solo una niña. "Me estoy acordando de una foto que tengo en casa en la que estás tú en el circo con un leoncito en brazos, cuando fuimos al circo con todos los sobrinos", señala el presentador. "Y me estoy acordando, ahora que sales tanto en redes con tus colegas o jugadores del Real Madrid, la primera vez que fuiste al Santiago Bernabéu", recuerda Ángel Expósito con añoranza.









"La primera vez que fuiste al Santiago Bernabéu"



"Fue contigo", corrobora la actriz con una sonrisa. "Fuiste conmigo al Santiago Bernabéu, efectivamente", confirma él. "¿Cuando quisiste ser actriz desde niña te imaginabas que esto iba a ser así?", quiere saber su tío, haciendo referencia a cómo le ha cambiado la vida a la entrevistada desde que es conocida en todo el mundo.

"La verdad es que no me imaginaba tanto el día a día. Me imaginaba el tipo de proyectos que quería hacer, a dónde quería llegar... Me imaginaba que quería tener una carrera madura y de largo recorrido. Imaginaba trabajar con mis ídolos, por supuesto. Y sin parar de trabajar, era mi sueño", reconoce ella.

"No imaginé lo que es la parte del día a día, cómo te cambia la vida. Podía hacerme una idea, pero nunca lo sabes hasta que no te toca vivirlo. Por eso hay que procesar mucho", agrega. "En mi caso, no ha sido difícil. Es difícil acostumbrarse a este tren tan loco de vida del que formo parte desde 'Élite', porque es verdad que fue un cambio drástico y ya nada va a volver a ser lo mismo", asegura , dejando claro que la serie de Netflix cambió su vida. "He tenido que digerirlo, hay momentos que se hace más duro, pero he tenido la suerte de tener unos padres que me han dado una educación y un arraigo a la tierra que me ha permitido no tambalearme con todo esto que se me ha venido encima", concluye la intérprete.