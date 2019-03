Elsa Artadi se lleva un 'Zas' por comparar el independentismo con Ana Frank

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la consejera de Presidencia y número dos de JxCat a la Alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi. El colaborador de la Linterna recuerda que “de ella se ha dicho que era la lista; la que manejaba los hilos en todo lo del procés… Sonó incluso para presidenta de la Generalitat, cuando Puigdemont empezó a estar impedido”. Pero ganó Quim Torra. Ayer Artadi se pronunció sobre la decisión de la Junta Electoral Central para ordenar al Govern a retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos.

“¡Quieren prohibir los colores! Eso es inquietante¡” señala Herrero que añade, con ironía, que”si nos quitan el amarillo, ¿cuál será el próximo? ¿El verde? ¿El rosita? Y si nos quitan el amarillo, ¿podremos seguir comiendo la yema de un huevo? ¿Tendremos que cambiar todos los semáforos? Que igual lo que se quiere prohibir no es el color sino el uso con fines políticos del color”.

Posteriormente, Artadi acudió a su cuenta de red social de Twitter para escribir: “No se nos permite tener nuestra opinión. La gente quiere que tengamos la boca cerrada, pero eso no te impide tener tu propia opinión. Todo el mundo debe poder decir lo que piensa'. Una frase de Ana Frank muy apropiada para el día de hoy, que hace 69 años de su muerte en Bergen-Belsen.”

A este mensaje, Julio César Herrero responde: “Vamos a ver Elsa. Equiparar a España con la Alemania nazi … no lo veo. Comparar a los independentistas presos con los judíos perseguidos… tampoco. Ya lo hizo Puigdemont y la propia comunidad judía se lo aclaró. Igual no lo oíste. Pero que la portavoz del Gobierno sea la que diga que no se permite tener una opinión y decir lo que se piensa… “

Por lo tanto, concluye, por “mentir al afirmar que la Junta Electoral pretende prohibir los colores y por volver a equiparar a los independentistas con los judíos perseguidos por la Alemania nazi, la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!"