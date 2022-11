Un economista sorprende a Ángel Expósito con la fecha del final de la guerra en Ucrania: “Me da la impresión”

El economista Aldo Olcese, economista y presidente de Sociedad Civil Ahora, daba este martes a Ángel Expósito la fecha del final de la guerra en Ucrania. Y es que el experto asegura en La Linterna que tiene motivos para aventurar cuando podría concluir el conflicto entre Rusia y el país vecino. Un final de la contienda que también daría carpetazo a la crisis del petróleo, así como a la escalada de precios en cierta medida, por lo que podría suponer una conclusión a la inflación económica en la que nos encontramos.

Además, el economista explica en La Linterna de COPE su propuesta revolucionaria para “subir los salarios” en las empresas española. Con la inflación disparada y la pérdida de poder adquisitivo los Estados proponen expandir la política fiscal, subir los tipos de interés o conceder ayudas e incentivos. Pero hay quien propone otras posibles soluciones, como la de bajar impuestos y subir los salarios.









El papel de las Pymes y los autónomos en la recuperación



Así las cosas, Olcese apunta a que el principal motor de una posible recuperación económica de España para por prestar atención a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. “El tejido productivo español más importante es el de Pymes y autónomos, por lo que es la gran parcela de la que hay que ocuparse, tenemos miles de empresas pequeñas y autónomos de los que hay que preocuparse más que las grandes multinacionales”, comenta.

La segunda pata por la que apuesta el presidente de Sociedad Civil Ahora es la digitalización: “es algo que nos permite igualar cosas de manera directa y desintermediando a los políticos”. Y es que, apunta, al ejemplo de la educación digital como algo muy universal, muy homologada a nivel internacional, “y en la sanidad pasa exactamente lo mismo”.









“Menos mal que estamos en la Unión Europea, lo que hubiera sido de España sin el Next Generation Plan en estos años de crisis hubiera sido catastrófico”, subraya Olcese. “Es algo que tenemos que cuidar mucho y que la mayoría de las cosas que afectan a nuestras vidas viene del resto de países de Europa”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El final de la guerra en Ucrania



Pero, si hay una propuesta que destaca por parte del economista es la rebaja de los impuestos a los empresarios: “Los monetaristas no estarán muy contentos, pero la política monetaria es insuficiente en estos momentos para resolver los problemas, no se pueden resolver solo subiendo los tipos de interés cuando es una inflación de costes, y no de demanda”, concreta el experto.

“Bajarle los impuestos a los empresarios para subir los salarios es muy bueno para la economía. España no puede ser un líder internacional con uno de los salarios más bajos de Europa. Pero subiendo los salarios se aumenta la productividad y el consumo”, insiste. Pero si algo llamaba la atención del director de La Linterna, Ángel Expósito, era cuando sorprendía con el final de la guerra de Ucrania y cuando tendrá lugar. Escúchalo en el siguiente audio:

Audio

Audio

Audio









“La inflación se acabará cuando acabe la guerra de Ucrania, y va a ser más pronto que tarde”, comenta. El comunicador de COPE, sorprendido, le preguntaba: “¿Y eso? ¿Por qué?”. “Porque me da la impresión que el presidente de China ya está mandando señales de que va a dejar de apoyuar a Putin y va a dejar de ser ese sustento para mantener la guerra, han sido los que le han comprado el petróleo y los que se lo iban a comprar en los próximos meses, además Xi Jinping va a proponer un nuevo orden global con los americanos, hay camino que se está trazando”.