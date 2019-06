Doble 'Zas' a García Egea y a Espinosa de los Monteros por incumplir el acuerdo para Madrid

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y al portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros. García Egea es quien llevó a Pablo Casado a la presidencia del partido. Asegura que es especialista en marketing político y esas cosas y que hizo maping electoral para saber dónde hacer campaña. “Porque claro, hay que manejar big data para saber cómo llegar a los propios afiliados y para saber dónde están. A punto estuvo hace más de un mes de dedicarse a tocar el piano y escupir huesos de aceituna. Pero, de milagro, salvaron Madrid: un poquito, de momento” le recuerda el periodista.

Y Espinosa de los Monteros – “qué apellido tan noble”- forma parte de una de las parejas gobernantes. Está Irene y Pablo, y Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros. “Iván es la versión más ácida, ágil y divertida de ese señor que habla tan alto, Mr. Smith” le define Herrero.

Ayer Iván y Teodoro rompieron. Se rompió el pacto de usarlo tan poco. Vox hizo público el documento había firmado con el PP y salió el portavoz a decir esto:

“Vamos a ver, Iván. Dos cositas. El punto 3 del documento pone “que las partes mantendrán discreción sobre este acuerdo”. Lo de pasárselo a los medios ¿es incumplir el contrato? Y otra cosa: dices que “pasáis a la oposición”. Mira: sólo puedes pasar a la oposición si antes estás en el gobierno; porque si no estás en el gobierno no puedes ‘pasar’ a ningún sitio. Así que no, tú no pasas a la oposición porque nunca has estado en el gobierno, aunque lo hayas intentado” le atiza Julio César Herrero.

García Egea también llamó a los periodistas para contarles que en el PP son gente seria.

“Vamos a ver, Teodoro. Lo que habéis hecho no está bonito y lo que estás diciendo se parece poco a la verdad. El punto 2 recoge vuestro compromiso a dar a los de VOX algunas concejalías de gobierno, aunque ellos digan ahora que no han venido a pillar sillones, pero es lo que están pidiendo. Y en Madrid ya habéis configurado gobierno; así que o le quitáis la concejalía a alguien o inventáis una” le recrimina el colaborador de La Linterna.

Así que, a uno por “incumplir lo pactado con VOX, y al otro, que también incumple, por decir que se pasa a la oposición en los lugares en donde no ha estado en ningún gobierno, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se llevan un … ¡Zas! ¡En toda la boca!