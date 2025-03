Diego Garrocho: "Si Pedro Sánchez no quiere llevar unos presupuestos al Congreso es por un único motivo"

¿Se puede gobernar sin presupuestos generales? Este fin de semana Pedro Sánchez ha comunicado que en caso de no haber nuevos presupuestos se prorrogarán los ya vigentes. Esta cuestión admite una respuesta técnica y económica, pero me temo que yo no estoy capacitado para responderla en esa dirección. Sí me atrevo, sin embargo, a analizar cuáles serían las consecuencias políticas de una nueva prórroga y hasta qué punto esto constituye una anomalía o un debilitamiento de nuestra democracia.

En primer lugar, es importante señalar que la Constitución española es absolutamente clara al respecto. En su artículo 134.3 la norma fundamental establece, el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. El texto es cristalino, y me temo que ni siquiera Conde Pumpido ni ningún hermeneuta al fin al gobierno sería capaz de extraer otra interpretación distinta de la obvia. Si el Ejecutivo no presenta unos nuevos presupuestos ante el Congreso para que sean aprobados o rechazados, estará incumpliendo la Constitución.

Pero además hay un principio democrático que se ve quebrantado con esta prórroga sucesiva. La democracia no se reduce a votar cada cuatro años. La encomienda que los ciudadanos delegamos a nuestros representantes, senadores y diputados exige una rendición de cuentas permanente y una actualización constante. Los presupuestos generales del Estado son el acto legislativo más importante de cada año y cuando hablamos de separación de poderes no debemos olvidar que no es sólo el poder judicial sino también el legislativo quien debe controlar al poder ejecutivo.

Infinidad de pensadores, desde Kelsen y Popper hasta Sartori, nos han recordado que unas elecciones no son un proceso estático en el que elegimos un tirano para los próximos cuatro años, son en realidad el inicio de un ciclo de control en el que el Ejecutivo debe rendir cuentas periódicamente. Si Pedro Sánchez no quiere llevar unos presupuestos al Congreso es por un único motivo, para evitar que la Cámara evidencie que la mayoría que legitimó su gobierno tras el 23J sencillamente ya no existe.