La decisión de una madre de cinco hijos de Madrid que ha cambiado a su familia y que provocaba preguntas "incómodas" por la calle

En 2024 en torno a 50.000 menores tutelados fueron atendidos en España por voluntarios de diferentes asociaciones. Familias y personas que consiguen sacar tiempo para darle la compañía y la atención que muchas veces necesitan. Y es que este jueves La Linterna ha hablado de jóvenes que arrastran la historia de una vida complicada, de soledad, de crecimiento en un entorno difícil, aunque también hay relatos que hablan de esperanza.

Doce años acompañando jóvenes

España es un país solidario y el número de asociaciones y de voluntarios que ponen todo su empeño en mejorar la calidad de vida de aquellos que más lo necesitan se cuenta por miles. Así, Expósito ha querido fijarse en una de esas comunidades: 'Mamás en Acción' que, desde 2013, ha atendido, en hogares y hospitales, a más de 1.700 niños alrededor de todo el país.

Majo Giménez, la fundadora de la asociación, explica cuál es el motivo por el que han puesto en marcha todo esto. “Nosotros trabajamos para cumplir ni un niño solo, somos chicas, chicos, hombres, mujeres, abuelitas, abuelitos que se dedican a dar cariño, a acompañar en el hospital a todos los niños que, además de estar enfermos, están solos porque no tienen padres o no pueden vivir con ellos”, relata. Y lo hacen en turnos de dos, tres horas por el día, “haciendo las noches completas durante 24 horas hasta que les dan el alta”.

En sus doce años de vida, Mamás en Acción ha conseguido una red de voluntarios que es motivo de orgullo. Son miles de personas que han puesto su tiempo al servicio de estos menores, por muy difíciles que sean las circunstancias o por muy apretada que sea su agenda, por que no siempre es buen momento.

“A mí esto me encanta, porque nuestros jóvenes también se están involucrando en causas sociales, en contribuir desde sus propias ciudades donando eso que nadie les va a devolver, que no es tanto el dinero sino el tiempo que ellos van a gastar allí y el cariño que van a dejar en todos los niños a los que acompaña y es muy emocionante ver que todos los calendarios se cumplen”, explica Majo Giménez en los micrófonos de COPE.

La solidaridad de Amparo

Voluntarios, voluntarias, gente joven, gente mayor, con trabajo y sin trabajo, con hijos o sin hijos, todos ayudan. Sin embargo, cuando llegas al hospital, y entras en las habitaciones, el perfil es menos variado. Son chicos y chicas menores, que buscan lo mismo: a gente que les brinde un cariño desinteresado, una oportunidad. “Tú no acoges porque tú necesites sentirte lleno o no debería ser así, tú tienes que poner el foco en el que tú lo haces por dar un servicio, por cumplir un servicio con ese niño que si tú no dices sí, no va a tener una oportunidad”, asegura la fundadora del grupo.

Nada de esto tendría sentido sin ellos, sin los voluntarios. Pero hay quien va más allá, quien vuelca todo el cariño que lleva dentro sobre algunos de estos chicos y traspasa, en el buen sentido, la línea del hospital, y es que muchos de estos niños no tienen un sitio al que volver cuando reciben el alta, necesitan un hogar.

Amparo Arona es una Madre en Acción, y asegura en La Linterna que es madre biológica de dos hijos. “Soy madre adoptiva de una niña que ahora va a cumplir nueve años y que empezó en acogida permanente y soy familia de acogida de respiro, de un adolescente que vive en un centro y pasa fines de semana y vacaciones en casa”.

En España, más de 17.000 menores tutelados viven en centros residenciales, lo que representa un aumento del 5,5% respecto al año anterior. “Siempre recibes más de lo que das y a veces sales de un turno de hospital que ha sido durísimo y la situación no es la misma y lo fácil es ayudar”, confiesa Amparo a Expósito. “Lo difícil es estar en la posición que recibes ayuda, es mucho más difícil que te tengan que ayudar porque tu situación es mala a ayudar”.

La decisión de María, madre de 5

En total, 18.177 menores tutelados viven en acogimiento familiar, lo que representa una ligera disminución respecto a 2021. María Ibáñez también es mamá en Acción, y explica en COPE que la decisión de compartir su vida y la del resto de la familia con uno de estos niños fue algo muy meditado. “Primero te entran las dudas y los miedos de si lo haremos bien, que no la decepcionemos”, aclara. “También nos enfrentamos a ese momento de preguntas y qué ha pasado, cómo que está con vosotros, dónde están sus padres, y entonces también ese momento es un poco incómodo”, reconoce Ibáñez.

María y su pareja tienen 5 hijos, y acogen los fines de semana y en vacaciones a una adolescente de 13 años desde hace ya tres veranos. “Las primeras salidas estaba como un poco más tímida, más cortada, nos dábamos un poco en tensión, pero luego ya una vez que he cogido confianza, pues muy bien, tanto con los niños como con mi marido y conmigo, ya es una más”.

Así, llega el punto de que a veces la propia niña “chincha a los pequeños o tiene, a lo mejor, un pique con los más mayores”. Lo que viene a ser una más de la familia.