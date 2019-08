Se cumple 50 años del primer equipo de fútbol femenino de Cádiz

Hoy en “Herrera en COPE”, Carlos Gutiérrez nos ha contado la historia de 12 mujeres rebeldes y revolucionarias que formaron el primer equipo de fútbol femenino de Cádiz. Precisamente ahora cumplen 50 años. Estamos hablando de la época franquista, los 70. Una época en la que recibían comentarios como “vete a limpiar” u otros respecto a su físico. Dejemos lo ahí. Eso no las ha frenado.

Un ejemplo de estas ex-futbolistas, porque ya están jubiladas, es Maripaz Giles, que era el 7, el extremo derecho. Ella empezó con tan solo 8 años. Ella tuvo la suerte de que a sus padres no les importó y la apoyaron. Sin embargo, no tuvieron siempre el apoyo de los directivos. De hecho, al principio no tenían donde entrenar. Tenían los laterales del Carranza, pero hubo un percance.

Fíjate en esta manifestación. Estamos hablando del año 70. Se plantaron debajo de la casa del alcalde con una pancarta que ponía: “Señor alcalde, queremos un sitio para entrenar”. Consiguieron entrenar, pero, sin embargo, no tenía equipación. Usaban la de los hombres. De hecho, Maripaz en su primer día tuvo un problema con sus botas de fútbol.

Eso tampoco fue un impedimento para Maripaz, con botas de salir, como dice ella, demostró su valía. Maripaz y sus compañeras han sido ahora protagonistas del primer trofeo Carranza que se ha celebrado este verano. Esta es la historia de Maripaz Giles, una de las 12 mujeres rebeldes que hicieron frente a esos estereotipos machistas y que formaron el primer equipo de fútbol femenino de Cádiz, que acaba de cumplir 50 años.