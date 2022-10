¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de una mujer maltratada? "Se dejan anular por la otra persona"

En lo que llevamos de año, 34 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Ahora mismo, más de 42 mil viven con protección policial por riesgo a sufrir violencia machista.

Detrás de cada caso hay una historia muy dura que les hace vivir en una pesadilla constante. Vamos a escuchar a una de ellas. No daremos su nombre. Se casó joven, tuvo un hijo, se separó y poco después se enamoró de una persona que como ella dice, nunca ha sabido valorarla ni comprenderla.

"Estuve completamente enamorada y os puedo seguir diciendo que todavía le quiero. Parte de mí está todavía enganchada a él", aseguraba.

Cada día estaba pendiente de que a él no le faltara de nada y que tuviera todas las comodidades. Para conseguirlo, llegó a pedir préstamos... y nunca pensó en ella misma. Tampoco en las consecuencias de lo que estaba haciendo y cómo le estaba destrozando la vida.





"Recibía insultos, malos gestos, malos comentarios constantemente. Decía que era una sinvergüenza".

El maltrato fue a más. De los insultos se pasaron a los portazos, a los golpes en las paredes, en los muebles e incluso en su cuerpo. Estaba totalmente anulada. Pero un día todo cambió. Escuchó a las personas que la querían de verdad y que le repetían que lo que estaba viviendo no era normal. Poco a poco le fueron quitando la venda de los ojos.

"Y no sentirnos mal. Y no tener miedo de estar solas. Porque no estamos solas. Hay cantidad de gente que está ahí y nos quiere. El miedo no nos deja ver y lo que tenemos no nos hace felices".

Por supuesto, no todo cambia de la noche a la mañana y aunque se gana seguridad y está arropada, hay momentos malos, en los que se siente muy vulnerable. Vuelven los fantasmas y en ocasiones cree que es culpable de lo que le ocurrió.

"Tengo depresión, ansiedad, pero no tengo miedo de salir a la calle ni de sonreír porque ahora me siento libre y me habían quitado mis alas".

La experta ha explicado cómo se concibe que una persona que es maltratada quiera y perdone a su maltratador. "Tiene que ver con la educación que se ha recibido y una de las causas con más peso es la indefesión aprendida. Es decir, cuando se tiene una conducta pasiva va a resultar muy difícil romper con esa relación de maltrato. Recurren a miles de estrategias para aguantar ese dolor y sufrimiento".

Sobre la dependencia total y el síndrome de estocolmo en la persona maltratada, explica García Moreno que "se conoce así a ese estado psicológico en el que la persona maltratada desarrolla una relación de complicidad con el maltratador y se creen merecedoras de esa situación. Se encierran en sí mismas evitando cualquier tipo de relación social".

"Se invaden de miedos y ansiedades que van minando su personalidad"

¿Cuáles son las consecuencias psicólogicas de ese maltrato? "Pues el estrés postraumático. Percepción errónea de su valía personal, se dejan anular por la otra persona. Además, se invaden de miedos y ansiedades que van minando su personalidad, muchas veces agresivas por esos estados emocionales negativos que puedan experimentar", explica la experta.





Respecto a cómo son los hijos de estas parejas son niños que "no suelen aceptar límites y no toleran las frustraciones pero han vivido en un ambiente bastante hostil y al estar expuestos en estas situaciones puede tener consecuencias en su adultez. Afortunadamente, no siempre los niños imitan estas conductas pero va a afectar en la interacción con los demás. Son pequeños que sienten culpa e impotencia por no poder ayudar a su madre".

El entorno, los amigos, la familia, tienen un papel fundamental en su propia ayuda. ¿Cómo puede inteceder ese entorno? Con prudencia. "La víctima en un primer momento no se considera como tal y es necesario que sienta rabia para ser consciente de la realidad que está viviendo. Más que darle directrices para que denuncie, que al final lo que se consigue es el rechazo, hay que escucharla. Que se sienta comprendida. Y que reciba ayuda".

Por último, la psicóloga ha explicado cuál sería el tratamiento que recibiría esta mujer maltratada. "El objetivo es fomentar la independencia para que recupere ese control de su vida que le va a dar estabilidad emocional y confianza en sí misma".