COPE se adentra en un banco de cerebros: "El alzhéimer no tiene cura y solo se solucionará con donaciones"

María Dolores es una enfermera jubilada. Se convirtió en donante de tejido cerebral tras participar en el seguimiento del Proyecto Vallecas de la Fundación CIEN, de detección precoz de la enfermedad de Alzheimer, que durante años realizó el seguimiento de más de 1.200 voluntarios sin deterioro cognitivo al inicio del estudio. Como María Dolores, unas 800 personas están inscritas en el programa de donación de tejidos cerebrales del Banco de tejidos cerebrales de la Fundación CIEN (BT CIEN).

Ángel Expósito se ha dirigido al Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas para conocer la actividad que se desarrolla y por qué es tan importante para la investigación de enfermedades neurológicas la existencia de donantes como María Dolores.





El Dr. Alberto Rábano, médico Especialista en Anatomía Patológica y Doctor en Ciencias y director Científico del Banco de Tejidos CIEN, explica en La Linterna de COPE cuál es su labor: “Hacemos un seguimiento muy estrecho de los pacientes que están ingresados en la residencia desde un punto de vista clínico a través de cientos de muestras que vamos recogiendo. Cuando fallecen, una gran proporción de ellos nos donan su tejido cerebral para tener una información muy completa de lo que le pasó años antes de fallecer”. Esta información se compara con otras donaciones que reciben de forma externa.

El doctor revela qué es lo que ha aprendido en los últimos diez años investigando los cerebros: “Hemos contribuido a que los bancos de cerebros existan en España, ahora mismo hay 16. Pero lo principal que hemos descubierto entre todos es que las enfermedades como el Alzheimer no son sencillas y que los pacientes con Alzheimer no solo tienen esta enfermedad, sino que tienen varias enfermedades que se combinan. Ese puzzle de enfermedades que se combina con el Alzheimer es el reto principal que tenemos y que lo hemos descubierto los bancos de cerebros”.

COPE se adentra en el Banco de tejidos cerebrales de la Fundación CIEN

El director de La Linterna de COPE ha podido ver el trabajo que realizan dentro del laboratorio. El doctor explica cómo en este lugar se realizan cortes que se observan al microscopio para poder diagnosticar: “Todos los cerebros que nos llegan tenemos que clasificarlos y saber qué enfermedades tenía y en qué fase estaban esas enfermedades”.

El Dr. Alberto Rábano revela una curiosidad que tiene que ver con la disposición del espacio: “Tenemos a unos 10 metros la sala de autopsias. Los donantes fallecidos entran y se le realiza una resonancia antes de realizar la extracción del cerebro. Con esto nos hemos llevado la sorpresa de que ese material -la comparación inmediata de lo que pasa en el tejido con la imagen realizada justo antes del estudio de ese tejido- nos lo están solicitando de muchos centros del mundo”.

Posteriormente, el doctor y Expósito se dirigen a una sala de congeladores donde se encuentran almacenados los cerebros: “El resultado de nuestro trabajo está en estos congeladores. Un accidente mal gestionado en un congelador puede suponer la pérdida del trabajo de años”, advierte Alberto. En este centro hay unos 800 tejidos de cerebro congelados que se encuentran a -80 grados.

El doctor explica qué se encuentra dentro de los botes del interior del congelador: “Es tejido cerebral en formol. Es el resto del tejido que hemos trabajado para realizar el diagnóstico. De cada donación hay dos botes, uno grande y otro pequeño. En el grande se encuentra el lado izquierdo que se utiliza totalmente para diagnóstico y en el pequeño está el lado derecho del cerebro que dedicamos una mayor parte a congelarlo”. Alberto explica que se realiza de esta forma porque el hemisferio izquierdo es el dominante, por lo que ofrece más información desde el punto de vista clínico.

¿Por qué tenemos que concienciarnos para donar el cerebro?: “Porque las enfermedades que se investigan no tienen cura. Las enfermedades neurodegenerativas no tienen ni siquiera una terapia que modifique la enfermedad. Son enfermedades devastadoras, sin cura y sin donaciones de cerebro, no se va a solución el problema”, sentencia el doctor. Si quieres ser donante de tejido cerebral PINCHA AQUÍ para solicitar información de donación.

La Fundación CIEN es una fundación que nace con el objetivo de promover y garantizar, apoyar y coordinar la investigación en todos los campos de la neurología. Esta fundación gestiona la Unidad de Investigación del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. Además, cuenta con el apoyo financiero adicional de la Fundación Reina Sofía y depende del Instituto de Salud Carlos III.