Contadores inteligentes: así controla esta estación de tratamiento el consumo de agua de los domicilios

En la localidad de Farlete, pese a la aridez del terreno y la escasez de agua, este año no ha habido restricciones al consumo. La tierra está completamente seca. Es una zona prácticamente despoblada. El desierto ocupa más de 200 mil hectáreas y en ella tan solo viven veinte mil habitantes. Los pueblos son pequeños y están unidos por pequeñas carreteras comarcales.

Uno de esos pueblos es Farlete, desde donde ha encendido este miércoles 'La Linterna' Ángel Expósito. Se encuentra a unos 30 kilómetros de Zaragoza. Allí tan solo ha llovido 22 días en todo el año y en este último mes no ha caído nada de agua. Cada gota es vital y por eso se gestiona para no desperdiciar nada. Se está hablando mucho de la ganadería, del campo, de los regadíos o incluso de las canalizaciones. No obstante, todo el mundo abre el grifo en sus casas. Es por ello que el director de 'La Linterna' ha hablado con Fernando Muñío, encargado de la estación de tratamiento de aguas de la mancomunidad de los Monegros, para conocer cómo controlan ellos el consumo doméstico.





"Las poblaciones se controlan con contadores inteligentes", ha revelado Muñío. En otras palabras, "cada mes pasamos a hacer una revisión del pueblo, vamos con un vehículo que lleva una antena y automáticamente nos captan las lecturas de los contadores sin necesidad de abrirlos", ha asegurado. Un sistema de detección que permite a estos expertos detectar si en un domicilio concreto hay algún tipo de avería. "Si observamos un incremento de consumo, el aparato nos da la alarma y hablamos con el propietario, que lo mismo es una cisterna que se ha dejado abierta", ha contado.

No obstante, también han llegado a detectar averías "antes de hacer grandes socavones u ocasionado grandes pérdidas. En ese sentido, llevamos un control muy exhaustivo de los puntos de suministro en la población de contadores, tanto de granjas, como instalaciones municipales o las viviendas", ha agregado.

¿Cómo funciona una estación de tratamiento de aguas desde dentro?

El director de 'La Linterna' también ha podido acceder al corazón de la estación de aguas de la mancomunidad de los Monegros y ha podido hablar con el técnico, Alberto González, quien ha desgranado cómo funciona la depuradora. "Normalmente todos los días sigo un orden: conecto con el bombeo de San Mateo y las bombas que suministran agua en ese momento".

En este sentido, los expertos y técnicos son capaces de ver "el consumo y la tensión". Seguidamente, pasan a ver "la balsa del Corbatuelo" que les bombea a ellos el agua. Si está todo concreto, se asegura que todo en la estación de agua esté correcto. "Vemos que los niveles de los depósitos y que no haya ninguna anomalía", ha agregado.

Además, también valoran que la calidad del agua sea correcta y que cumpla los parámetros de Sanidad, especialmente los niveles de cloro y ajustan las medidas oportunas. En el caso de no ser correctas, buscan una alternativas. "Activamos otros filtros para que el agua corrija los defectos que tenga y comprobamos que está todo correcto en el resto de municipios".