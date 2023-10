Consejos para comprar una vivienda

Pocos momentos hay más ilusionantes -a la vez que estresantes- que la compra de una casa. Hasta el 80% de la población ve cada vez más difícil comprarse una. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas en los últimos 5 años demuestran que es posible. Gracias a consejos como los que da Ana Pitarch, responsable de hipotecas de BBVA en España: ¿Qué opinión tengo sobre el mercado inmobiliario? ¿Cuál es mi ciclo vital?¿Familiarmente estoy estable? ¿Y mi estabilidad financiera? ¿Tengo claro qué tipo de casa? Efectivamente, llega la hipoteca, donde es importante contar con una entrada, con un porcentaje más o menos del 20% del precio de ahorros y ya el resto lo suele financiar el banco, la entidad financiera.

Para la mayor parte de los ciudadanos, no sería posible adquirir una vivienda de no ser por el asesoramiento y la financiación que reciben por parte de su banco. Abraham es un ejemplo de ello: tienes que tener una capacidad de ahorro donde el BBVA fue acompañándome en el sentido de que siempre me ofrecía esa posibilidad de 'oye, recuerda el ahorro' y 'oye, cuánto llevas ahorrado'.

En el caso de BBVA, entre 1990 y 2022, el banco ha financiado a más de 2 millones de familias para que adquieran una vivienda, como a la de Rocío, con las mejores y más adecuadas condiciones: vivimos en la casa que tenemos hoy en día que, la verdad, es que pudimos optar a su compra por el BBVA. Justamente nos facilitó una hipoteca con condiciones que se ajustaban muy bien a nuestras posibilidades y capacidades económicas.

Solo en 2022, más de 45.000 familias compraron su vivienda con una hipoteca de BBVA. La entidad concedió 5.700 millones de euros de nueva financiación.

Y es que los bancos acompañan a las personas en los momentos relevantes de sus vidas. Un banco hace posible que una familia afronte el nacimiento de un hijo, o financie sus estudios universitarios, o que una pareja obtenga el crédito necesario para organizar su boda. Pero no solo con ese crédito. También con ese asesoramiento necesario en estos casos.