Con BBVA te explicamos qué hacer con el dinero ahorrado a corto y a largo plazo

Cada lunes en La linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta a todos. Te estoy hablando de la salud financiera. Lo vamos a hacer de la mano de BBVA. La crisis del Covid ha provocado que el ahorro de las familias aumentara en 2020 a tasas muy elevadas. En concreto según un informe de BBVA Research, España fue el país de la Eurozona que registró un mayor repunte de la tasa de ahorro en los hogares durante la primera mitad del pasado año. Alcanzó el 25,7% de la renta disponible entre abril y junio de 2020. No podíamos salir, no podíamos gastar, pues oye mira, no hay mal que por bien no venga. Estamos hablando de casi cuatro veces más que la tasa registrada en el cuarto trimestre del año anterior. Partiendo de esta base hay un dato que llama mucho la atención. Según el estudio del observatorio de ahorro familiar el 90% de las familias españolas no conoce, no conocemos los diferentes vehículos de inversión que se tienen para gestionar los ahorros. Hablamos con Alberto Guillén, responsable de producto digital en BBVA España.

La incertidumbre y la caída del consumo fueron dos de los factores que impulsaron el ahorro. Ahora que la situación poco a poco vuelve a la normalidad, vuelve a mejorar, es momento de plantearse que hacer con ese ahorro. No se trata de enloquecer y gastarlo todo. También hay que ser inteligentes.

La crisis ha supuesto un incremento en los ahorros, lo cual es una noticia positiva. Ahora toca reflexionar que hacemos con ese dinero. Y hacerlo siempre mirando por nuestra salud financiera. Es momento de pensar que quiero hacer con ese dinero a corto o a largo plazo. La planificación es fundamental. Tenemos tres opciones.

La primera, destinarlo al consumo responsable. Mirando nuestros ingresos y gastos futuros.

La segunda, guardarlo. Si no tenemos ese colchón anti imprevistos que generalmente son tres o seis meses de nuestros gastos mensuales, utilizarlos para empezar a generar, a tener ese colchón que hemos visto que es muy necesario.

Si ya tenemos ese colchón, podemos rentabilizarlo, poner el dinero a trabajar y hacerlo crecer a medio o a largo plazo.

Hagamos lo que hagamos hay que hacerlo con una buena gestión y mirando siempre nuestra salud financiera.

Consumo, el colchón e invertir. Me quedo con la tercera pata. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir en líneas generales?

Invertir no es solo una opción, es una de las cuestiones que más preocupa a la gente. Una encuesta de salud financiera realizada por Kantar para BBVA, nos dice que más de la mitad de los españoles, un 56% de los españoles, les gustaría saber como invertir su dinero mejor y generar beneficios a medio o a largo plazo.

A la hora de invertir lo mas importante es tener en cuenta cual es nuestra situación financiera. Saber lo que tenemos, cómo lo tenemos invertido, el valor de nuestra vivienda... Un poco lo que tenemos, menos lo que debemos para tener una radiografía de donde estamos. Desde la app de BBVA damos esa visión global de la economía. Lo que tienes en inversiones, ahorrado en cuenta y el patrimonio financiero como la vivienda. Una vez nos conocemos, entra en juego el cómo me asesoro. Cómo me dejo guiar para encontrar esa solución que nos permita sacar mejor rendimiento a mi ahorro teniendo en cuenta mi situación personal. Desde la app tenemos funcionalidades que muestran nuestro perfil para la inversión. Te ayudan a encontrar esa solución que se adecue en función de tu objetivo sacarle la rentabilidad adecuada. No solo nos quedamos ahí si no que damos un seguimiento un acompañamiento a los clientes para que puedan ver como se comporta y optimizar esa inversión a corto o a largo plazo.

¿Cuáles son las claves para tener esa deuda, esa hipoteca de la que hablas, bajo control? Volvemos al principio, hay que ser inteligente.

Lo primero es tener una referencia. Que deuda podemos asumir sin poner en compromiso nuestra salud financiera. La referencia es el 35% sobre ingresos. Hay diferentes tipos de deuda que construyen, que nos ayudan a tener mejor salud financiera como puede ser la hipoteca para la compra de una vivienda. No deja de ser una forma de ahorro para que crezca nuestro patrimonio. Es una decisión muy importante y tenemos herramientas para ayudar sin comprometer nuestra salud financiera. Tenemos deuda que construye y deuda que hay que vigilar y tener más cuidado como la financiación a corto plazo que puede estar bien, pero que hay que vigilarla puesto que no construye tanto hacia nuestra salud financiera. Es importante hacer consumo sostenible para tener una economía equilibrada.

