El comentario de Iñaki Gabilondo sobre la voz de Mónica Naranjo que ha recordado Ángel Expósito

El presentador y director de 'La Linterna', Ángel Expósito, aprovechaba el espacio musical de este viernes en el programa para traer a colación un recuerdo peculiar: el comentario de Iñaki Gabilondo sobre la voz de Mónica Naranjo al comienzo de su carrera artística. Y todo ello porque Paloma Serrano, en su sección, ha querido deleitar a los oyentes con la conocida canción 'Desátame'.

Y es que la cantante no deja de ser un icono de la música española en las últimas décadas y, ahora aún más,tras su paso por varios realities de televisión. El pasado mes de agosto cancelaba el arranque de su gira en España y todos los actos previstos para septiembre y octubre por un problema con su sistema digestivo que asegura, no es "especialmente grave", explica sin dar más detalle.









El comentario de Iñaki Gabilondo sobre Mónica Naranjo



Todo ocurría este viernes en la sección 'Que suene la música' que cada viernes puede oírse en 'La Linterna'. Tras todo un carrusel de canciones, Paloma Serrano advertía a Expósito: “¿No querías cantar en el coche, no querías cantar en la cocina?” “Está muy complicado”, contestaba entre risas el director del programa. “Pues venga, dale dale”.

En ese momento sonaba la letra y la sintonía de 'Desátame' de la cantante Mónica Naranjo pero, lo que llamaba la atención del momento era que el presentador de COPE traía a colación el día que el periodista Iñaki Gabilondo presentó a la artistas, cuando apenas estaba comenzando su carrera. “Me acuerdo que Iñaki Gabilondo la presentó una vez en la cadena SER diciendo “cantar no sé si canta, pero cómo grita”, recordaba Expósito.

“No, no, si llega bien alto”, respondía su compañera, antes de que el comunicador subrayara que fue un comentario “maravilloso”. “Qué vozarrón la tía, no anda mal de potencia de voz”, insistía. “Siempre la vamos a recordar por ese pelo de dos colores. En agosto anunciaba que, por problemas de salud, suspendía su gira 'Mimética'”, concluía Paloma antes de pasar a la siguiente canción.





Expósito y el momento entre Quintero y Chiquito



Pero no ha sido el único recuerdo curioso sobre figuras famosas que ha traído a colación esta semana el comunicador. El pasado martes hubo un momento en concreto que desató las risas tanto de Expósito como de Uriarte, y fue una entrevista entre el periodista de Huelva y el cantaor y humorista malagueño, Chiquito de la Calzada: “Contaba esta mañana una oyente el día que entrevistó a Fraga y el político tenía hipo. Del serio sacaba la gracia y del gracioso el drama oculto. Sobre todo con gente que vivía de la risa, como el gran Chiquito” Escucha el desternillante momento en el siguiente audio.

Audio









Todo ello hablando sobre la experiencia del cómico en el país del Sol Naciente. “Dos años estuve allí en Japón, y la daba la mano al mimo dos o tres veces”, bromeaba Chiquito. “Además, un poco de carita de japonés”, se burlaba Quintero, antes de que Chiquito contara uno de sus típicos chistes. “Los trenes iban a 300 y pico kilómetros por hora, yo no he visto correr más en mi vida. Cuando abrieron las puertas y dijeron 'todos para dentro', yo no estaba preparado, cogí una velocidad, mira si corrí que salí al otro lado del tren”. Un chascarrillo que hacía partirse de risa al presentador de La Linterna, sobre todo la parte del mimo.