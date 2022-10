El momento entre Jesús Quintero y Chiquito de la Calzada que ha desatado las risas de Ángel Expósito

Lo supimos ayer y desde entonces su nombre recorre España y más allá. Jesús Quintero ha muerto. El hombre que lograba las mejores entrevistas entre silencios y penumbra. Son muchas, pero en La Linterna Jon Uriarte y Ángel Expósito han querido recordar algunas, como un emblemático momento con el humorista Chiquito de la Calzada que ha desatado las risas del comunicador de COPE.

El Perro verde, El Loco de la Colina, El Vagamundo, Ratones Coloraos, el Lobo Estepario, el hombre de la Roulote. Estaban todos ellos y Cuerda de Presos, en el que metió la tele en la cárcel. También lo hizo al entrevistar en El Perro Verde a Rafael Escobedo, 'Rafi', condenado por el crímen de los Marqueses de Urquijo. La entrevista fue durísima y luego pasó lo que pasó. Si tienes algunos años, reconocerás al 'El Cojo Manteca'.

Grandes momentos de Jesús Quintero



Ambos comunicadores han querido recordar algunos de esos momentos en 'La Linterna': “Algo tenía Quintero que hacía que los invitados contaran secretos”, comentaba Uriarte. Mientras, Expósito recordaba el icónico momento con Fernando Arrabal y su respuesta: “O aquello que no habían contado hasta entonces, comoFernando Arrabal, sobre aquella famosa borrachera en TVE”.

“Me gustaría que usted recordara minuto a minuto el día que se emborrachó en Televisión Española en una entrevista con Sánchez Dragó”, le comentaba a Arrabal el presentador onubense en uno de sus programas. Este, con ironía, respondía: “Yo empecé a beber vino a los 60 años, antes no bebía”. Siguiendo con la broma y el sarcasmo, Quintero le recordaba una anécdota similar con el escritor Charles Bukowski. “Bukowski en París también apareció medio borracho en la televisión y fue todo un escándalo”. En ese momento, Arrabal recogía la broma: “Siempre pensé que Bukowski me había imitado a mí”.





El momento entre Chiquito y Quintero



Pero ah habido un momento en concreto que ha desatado las risas tanto de Expósito como de Uriarte, y ha sido una entrevista entre el periodista de Huelva y el cantaor y humorista malagueño, Chiquito de la Calzada: “Contaba esta mañana una oyente el día que entrevistó a Fraga y el político tenía hipo. Del serio sacaba la gracia y del gracioso el drama oculto. Sobre todo con gente que vivía de la risa, como el gran Chiquito” Escucha el desternillante momento en el siguiente audio.

Todo ello hablando sobre la experiencia del cómico en el país del Sol Naciente. “Dos años estuve allí en Japón, y la daba la mano al mimo dos o tres veces”, bromeaba Chiquito. “Además, un poco de carita de japonés”, se burlaba Quintero, antes de que Chiquito contara uno de sus típicos chistes. “Los trenes iban a 300 y pico kilómetros por hora, yo no he visto correr más en mi vida. Cuando abrieron las puertas y dijeron 'todos para dentro', yo no estaba preparado, cogí una velocidad, mira si corrí que salí al otro lado del tren”. Un chascarrillo que hacía partirse de risa al presentador de La Linterna, sobre todo la parte del mimo.





El audio de Quintero a Carlos Herrera

Además de un emotivo homenaje, este martes Carlos Herrera ha querido contar en pleno monólogo, dedicado a su amigo y periodista, cómo recibió un audio en el que Quintero se despedía de las personas a las que más afecto tenía: "Ayer, Antonio Jiménez Firpo, amigo común, me hacía llegar algo que le dio Jesús Quintero, quizá previendo que en algún momento podía llegar el final, para que él se lo diera a todos sus amigos y allegados", ha relatado Herrera.

Esto, en concreto, "era su despedida. Esa despedida, aquí la tengo y me van a permitir que la escuchemos", ha anunciado un Carlos Herrera que ha reproducido el audio que tienen a continuación

En el mensaje que hemos podido escuchar en COPE, se ve a un Quintero que asume que, llegado el momento de su partida de este mundo, le va a tocar "contestarme yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante este tiempo a los demás".