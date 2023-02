Clemente, empresario español en la cumbre de Rabat: “Aquí hay una oportunidad grande para el futuro”

Después de casi ocho años sin celebrarse, por fin se celebra una reunión del alto nivel ministerial entre España y Maruecos. Sobre la mesa hay una veintena de acuerdos que van desde fijar el calendario para las aperturas de las aduanas de Ceuta y Melilla hasta la colaboración en materia de seguridad y terrorismo. Sin embargo, hay otros temas que han quedad fuera de la agenda, como el reconocimiento por parte de Marruecos de la españolidad de Ceuta y Melilla.

Desde hace más de una década, España es el principal socio comercial de Marruecos, con un flujo de 10.000 millones de euros en 2022. Ambos países firmarán un nuevo protocolo financiero que permitirá la financiación de proyectos en Marruecos por valor de 800 millones de euros.

EFE/EPA/JALAL MORCHIDI





La importancia de la cumbre de Rabat para las empresas españolas

En esa cumbre, además de los ministros, también han acudido numerosos empresarios como Clemente González Soler, presidente de la parte española del Consejo Económico Marruecos-España y presidente de la multinacional 'Alibérico'. Clemente ha explicado en 'La Linterna' de COPE la importancia que tiene esta cumbre para las empresas: “Esta cumbre va a ser importante para el futuro de las relaciones empresariales con Marruecos. En un mundo donde Europa mira hacia al sur, las relaciones España-Marruecos van a ser cada vez más importantes. Creo que la reunión de hoy, a la que han asistido cerca de 500 empresarios, y es un inicio para potencias las relaciones”.

En el caso de la multinacional que presiden 'Alibérico', el cierre de fronteras no ha afectado a su producción: “Tenemos dos plantas en Marruecos, hemos seguido trabajando sin problemas durante los últimos años. No lo hemos notado en nuestras exportaciones a Marruecos”. Tampoco ha sido significativo para ellos en las ventas: “No hemos parado ninguna de las plantas a pesar del Covid, y en España, que tenemos 17 fábricas, no hemos parado. Hacemos desde el aluminio par envases farmacéuticos o alimentación hasta determinadas aplicaciones industriales, somos una empresa estratégica, por lo que no hemos parado a pesar de los problemas de logística”.

Clemente destaca que durante estos días de cumbre “han dado facilidades y oportunidades que son muy interesantes para posibles acuerdos en Marruecos” y se mantiene positivo en el deseo de que llegue la normalidad entre España y Marruecos: “Hay una actitud por parte de los dos países de potencias y de estabilizar. Hay una oportunidad muy grande para el futuro. Somos el primer proveedor de Marruecos y el primer cliente de Marruecos, igual que en turistas... cada vez las relaciones se van a intensificar. España tiene una oportunidad importante en mejorar esas relaciones. Soy optimista”.