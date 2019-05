Beatriz, víctima del atentado en Zaragoza: “No puedo perdonar a quien me ha intentado matar”

Es teleoperadora y hoy tiene 36 años pero, hace 31 sufrió el atentado de ETA en al Casa Cuartel de Zaragoza, aquel día era su cumpleaños. Cumplía 5 y su tarta saltó por los aires y, con ella, gran parte de la cocina de la vivienda donde residía junto a sus padres y su hermano. Les salvó la recomendación de una vecina que vivía justo debajo del apartamento, y cuyo cuarto de costura coincidía en distribución con el que debía ser el dormitorio de los padres de Beatriz. En La Linterna de COPE hablamos con esta superviviente de la detención del que fuera el líder de la organización terrorista durante el ataque, Josu Ternera.

“Yo no perdono, porque, para empezar, a mí nadie me ha pedido perdón”. Además, cuestiona Beatriz, “¿tú perdonarías a alguien que te ha intentado matar?” Por ello, nuestra protagonista cuestiona el verdadero perdón hacia los terroristas que asesinaron en nombre de ETA en España: “Cuando alguien me dice que ha perdonado, yo sé que aunque en la conciencia hayas intentado perdonar, no creo que alguien sea verdaderamente capaz”.

Asegura Beatriz que nunca puede dejar de recordar debido a los homenajes, las imágenes, la prensa, television, reportajes... “Llevo 31 años viendo las mismas imágenes, hasta el punto en el que, en muchos casos, te vienen flashbacks después de muchos años”. Según cuenta Beatriz, la gente “no es consciente” de lo que se vivió aquel día, y remarca que es importante que “no se dejen manipular”. “No es cuestión de comunidades autónomas, en todas partes cuecen habas, en todas partes hay gente mala, que comprende, gente que nos llama victimistas” concluye.