Así es el músculo artificial del futuro que podría curar un corazón que ha sufrido un infarto: "Es prometedor"

Como cada miércoles, el divulgador científico Jorge Alcalde analiza en La Linterna de COPE los nuevos descubrimientos científicos y sus aplicaciones en la mejora de la vida y la salud de las personas.

El pangenoma humano y las enfermedades genéticas

Un grupo internacional de investigadores acaba de publicar un borrador genético de la humanidad como nunca antes se había hecho. En este trabajo se incluye por primera vez la diversidad de la especie, lo que facilitaría el tratamiento de enfermedades como el cáncer.

Jorge Alcalde explica en COPE por qué es clave este borrador genético que acabamos de conocer hoy: “Desde hoy nos conocemos un poco mejor como especie y somos más conscientes de cómo somos por dentro. Es un avance clave porque, efectivamente, ahora tenemos más piezas del puzle que compone nuestra especie”. Hace 22 años, el descubrimiento del genoma humano fue noticia mundial: “Era el mapa de los genes, los millones de letras que componen nuestro ADN. Aquel genoma era incompleto, solo se había basado en 22 personas, todas ellas de raza blanca y la mayor parte de esa secuencia genética procedía de uno solo individuo”. Faltaba cotejar estos datos con personas de otras razas y esto es lo que se ha conseguido, el pangenoma.

Aunque ya se había hecho antes un estudio parecido, no incluía la diversidad de la especie. Jorge Alcalde pone un ejemplo: “Imagina que tienes una plantilla transparente de un mapa de España y quieres ir grafiando, con un lápiz, por encima de esa plantilla hasta componer una copia exacta del mapa de España, pero te quedan zonas sin línea, en blanco. Eso hace imposible que esa copia se pueda duplicar una y otra vez”. El experto explica que, aunque todavía queda, se ha conseguido cerrar buena parte de esas zonas en blanco que quedaban en el ADN: “Todavía nos queda ADN humano del que no sabemos cómo está compuesto, pero estas 120 millones de letras nuevas son como nuevos fragmentos de la costa de España que nos faltaban”.

¿Por qué podría ser importante para tratar enfermedades como el cáncer? Hay muchas enfermedades que tienen un origen genético. Jorge Alcalde puntualiza que, en el caso del cáncer, “es un gen que se regula o desregula y que produce que unas células crezcan desordenadamente y esto es un cáncer”. Muchos de ellos tienen un origen genético, pero también dependen de genes que tenemos todos. ¿Por qué hay gente que fuma mucho y nunca desarrolla un cáncer de pulmón?: “Las diferencias se encuentran en estas zonas del ADN que todavía no conocemos, de manera que entenderlas mejor va a ayudar a poder encontrar nuevas terapias para futuros cánceres”.

Un poco más cerca de crear músculos artificiales

Tus músculos están trabajando continuamente. Sí, incluso en los gestos minúsculos, aunque sea arquear un poco las cejas. Todos nuestros movimientos dependen de estos tejidos. ¿Imaginas que fuésemos capaces de crear músculos artificiales?

Los investigadores de la Asociación Americana de Química han creado un material con el que podrían diseñarse estos músculos: el polímero dieléctrico. Jorge Alcalde explica qué aplicaciones futuras tiene en la medicina este material que se ha desarrollado: “Generar una musculatura artificial que pueda recubrir una prótesis de una persona amputada. Este material consigue contraerse y extenderse de una manera muy similar a la que lo hacen los músculos humanos”. El movimiento de este material se produce con un impulso eléctrico muy pequeño: “Hasta ahora se necesitaba mucha electricidad y no era seguro para poner en un cuerpo humano, pero este material necesita un voltaje tan pequeño que se prevé que en el futuro puedan recubrir prótesis o, incluso, generar músculo cardíaco artificial”. El corazón, que es un músculo que se contrae y se extiende, cuando sufre un infarto se genera una cicatriz que impide que el buen funcionamiento del corazón, pero este material podría, en un futuro, ser una solución: “La investigación es muy prometedora”, celebra Alcalde.

El divulgador científico cuenta por qué es tan difícil recrear un músculo de forma artificial: “Aunque es de lo más sencillo que tiene la naturaleza, es de lo más difícil de imitar por dos motivos. Primero, por la cantidad de energía necesaria para que funcione y que no haga daño al ser humano. Y segundo, porque no tenemos materiales que sean compatibles con nosotros y no los rechacemos”. Esta investigación está en marcha y en poco más de un lustro se podrá aplicar a la clínica de Urgencias.