Así se gestó el robo en el Atrio de 1,6 millones en vino: el fallo de seguridad que descubrieron los ladrones

Dimitru y Priscila, la pareja que se llevó 45 botellas de carísimos vinos del restaurante Atrio de Cáceres el 26 de octubre de 2021, cumplirá cuatro años y medio y cuatro de cárcel, respectivamente. La Audiencia da por probado que fueron los autores del robo, basándose tanto en prueba directa de ADN en la habitación del hotel como en 17 indicios. Pero ellos no lo reconocen, ni siquiera declararon.

Lo que sí admitieron a la Policía, tras ser detenidos en la frontera de Croacia en julio de 2022, es que no fue un robo por encargo y que la botella de Chateau d’Yquem de 1808, valorada en 350.000 euros, la tiene guardada él como una especie de plan de pensiones. No ha aparecido ni una sola botella de vino. El juicio también ha dejado en evidencia la ausencia total de medidas de seguridad.

Así se gestó el robo de 45 botellas valoradas en 1,6 millones de euros

“Mira esta frase de Constantin Gabriel Dimitru, el autor: “Me vuela la cabeza que un hotel de tres estrellas no tenga cámaras de seguridad”. Fue casi lo único que dijo en el juicio. Los agentes piensan igual”, advierte Cruz Morcillo, periodista de sucesos, quien explica en La Linterna de COPE cómo se produjo este robo: Aquella noche, cenaron en el hotel Dimitru y su pareja, Priscila, que había reservado una habitación a nombre de una suiza, falso. 14 platos degustación, 400 euros pagaron por la cena. Después les enseñaron la bodega y a las 00.20 subieron a la habitación 107. A las 2.10 ella pide una ensalada, el único empleado en recepción se resiste pero accede. Los 20 minutos que tarda, Dimitru baja, coge una llave de recepción e intenta entrar en la bodega. Se equivoca de llave, la llama a ella que entonces pide un postre para entretener al empleado. Según la sentencia, es entonces cuando su novio coge la llave adecuada, entra y se lleva las 45 botellas que mete en una mochila y dos bolsos y sube a la habitación”.

EFE/Vicente Roso





Aunque parezca sorprendente, consiguen salir del hotel sin ser vistos con las 45 botellas de vino: “Hay una cámara fuera de la bodega que capta a Dimitru, pero no entrando y lleva mascarilla. La pareja envuelve en 4 toallas las 45 botellas, valoradas en más de 1,6 millones de euros y sale del hotel con ellas a las 5 de la mañana camino de Madrid”.

Hasta ahora no se sabía cómo había conseguido el ladrón esa llave electrónica que había la bodega. Cruz Morcillo cuenta lo sorprendente que es “porque la Policía no sabe cómo se hicieron con ella, no está grabado, no se ve. El juez lo justifica así: El único empleado de la recepción esa noche la llevaba encima, la llave electrónica número 27. En el juicio declaró que tras volver de entregar la ensalada en la habitación 107 la dejó en recepción en una cajita porque ya no la necesitaba. “Por el motivo que fuera, los acusados tenían conocimiento del lugar en el que se guardaba la llave maestra”. La explicación es un poco extraña porque ¿cómo sabían qué llave era y que estaba ahí?”.

A partir de este momento, se denuncia el robo y comienza la investigación. Dar con Dimitru y Priscila, “no fue nada fácil. Ella, que se llama Priscila Lara Guevara y es mexicana, no se había registrado con su nombre y él ni siquiera se registró. Se les identifica a principios de febrero, tres meses después, gracias al cruce de teléfonos móviles que tampoco estaban a su nombre. Después dan con Dimitru, rumano con nacionalidad holandesa, que tenía un piso alquilado en Campo de las Naciones y llevaba un alto tren de día. Era un tipo dedicado a hurtos de botellas de valor, pero pequeños golpes no uno así. Se habían marchado de España. Desde febrero hasta julio no se logró localizarlos porque se movieron por media Europa, pero ya se había lanzado un señalamiento y los detienen pasando de Moldavia a Croacia. Luego los traen a España e ingresan en prisión donde siguen”.

EFE/ Jero Morales





En prisión y sin confesar los hechos

“La Policía recogió ADN de los dos en la cisterna del váter de la habitación, situó los teléfonos, una cámara de carretera grabó el coche que usaban a una hora de Cáceres esa madrugada. Habían estado tres veces antes en el restaurante”, a pesar de todas las pruebas que los incriminan “nunca han confesado, pero sí hablaron con los agentes en el trayecto de Madrid a Cáceres, cada uno en un coche. Dimitru contó varias cosas importantes. Una, que se dio cuenta cuando les enseñaron la bodega en esas visitas previas, que había un tesoro, y ninguna medida de seguridad. La Policía asegura que cualquiera podría haber abierto esa puerta. Por otro lado, les dice que no fue un encargo, que vendió algunas de las botellas a unos rusos y que la joya, el Chateau d’Yquem de 350.000 euros, la guarda él como un plan de pensiones o seguro de vida”. Esto fue lo que comentó antes de reunirse con su abogada, y después ya no volvieron a hablar más.

¿Dónde están los vinos?: “Es la pregunta del millón”. Cruz Morcillo explica que “se han hecho gestiones con varios países, pero más allá de lo que contó Dimitru en esa charla informal, que no tiene valor judicial, no hay nada. En teoría unos están vendidos y otro escondido. Algún día puede aparecer, pero no es fácil. El seguro pagó más de 700.000 euros a los dueños de Atrio y ahora esa cantidad se les exige a los ladrones que siguen en prisión muy enamorados”.