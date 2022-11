Así funciona en China el control de Covid en los restaurantes a diciembre de 2022: "Quedas trackeado"

La población china se ha levantado contra el gobierno de su país por las medidas restrictivas contra la propagación del Covid. Una política de cero transmisión que ha culminado en el hartazgo de los ciudadanos chinos que llevan días de protestas, mientras en la noche de este mismo lunes los gritos han llegado hasta la mismísima Pekín, en la que han llegado a pedir la dimisión de Xi Jinping.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la muerte de diez vecinos de un edificio residencial que se incendió mientras estaban confinados por un positivo. El fuego comenzó en el decimoquinto piso la noche del pasado jueves y no fue hasta cerca de tres horas después cuando los bomberos terminaron de extinguir las llamas. Un incidente que ocurrió en la ciudad de Xinjiang que junto a Shanghai y otras grandes ciudades del país están confinadas desde hace unos meses debido a la restrictiva política de “Covid cero” impuesta por el Gobierno chino.

Por qué ya los chinos no quieren políticas de 'Covid cero'



En la provincia de Xinjiang viven unos 25 millones de personas, más de la mitad que en toda España, pero apenas han tenido 2.500 casos de covid desde el inicio de la pandemia. La realidad es que la estrategia de confinamiento estricto no está funcionando. Primero porque se están registrando cifras récord de contagios y segundo porque además está generando una gran crispación entre sus ciudadanos.

Francisco lleva varios años viviendo en China: “Ahora ya está habiendo dudas de si tiene sentido en comparación con el primer momento, que no se conocían tantos datos del virus y no había vacunación”

A estas protestas ciudadanas hay que sumar otros brotes puntuales, como los enfrentamientos entre empleados y policías en una fábrica de productos Apple en la provincia de Henan, también confinada por un brote de coronavirus. La situación es realmente preocupante, y tampoco ayuda la censura del régimen chino en las redes sociales. Así lo explica Nacho que reside en Shanghái desde hace varios años: “Sí que se han hecho virales las protestas de aquí, las de otras ciudades no tanto, se lo he tenido que explicar a mis compañeros chinos, porque muchas veces las censuran en WeChat (el Whatsapp chino)”









El control de Covid en los restaurantes chinos



Así, el control es exhaustivo. Por ejemplo si eres negativo y sales a comprar o a comer a algún restaurante lo más normal es que en la puerta te realicen un test o incluso te hagan un escáner, un método para indicar al Gobierno dónde y a qué hora has estado en ese local.

“Muchas veces hemos ido 7 personas a un restaurante y nos preguntan si queremos escanear, y no escaneamos porque si hay algún caso nos toca hacer confinamiento”, explica el propio Nacho en La Linterna. “Muchas veces nos dicen que no pasa nada, que entres y cenes, pero otras nos obligan a escanear, no te queda otra. Una vez escaneas en un sitio quedas trackeado, saben la gente que ha entrado en ese sitio”, concluye.