Así fue la histórica entrevista entre Expósito y Zelenski en Kiev: "Rodeados de soldados"

Zelenski ya está en Granada para asistir a la Cumbre de la UE que se celebra en la histórica ciudad española. Por este motivo, aprovechamos para recordar que el 30 de junio, Ángel Expósito y parte del equipo encendieron 'La Linterna' desde Kiev, donde escuchaban el testimonio de víctimas de la guerra.

Ángel Expósito tuvo la histórica oportunidad de entrevistar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Una entrevista, que según explicó el comunicador, "cualquier periodista del mundo querría".

En primer lugar, Zelenski mandó un mensaje a todos los ucranianos refugiados en España, los cuales "están de visita" y que cuando quieran "deben volver a su país". Por otro lado, Expósito aseguró que el dirigente pedía más ayuda, especialmente artillería, por parte de los socios. De hacerlo, "esa guerra acabaría antes".

Zelenski no quiso dar a Expósito una cifra de fallecidos ucranianos "por respeto a las familias"

Con respecto al futuro de la OTAN, el presidente ucraniano aseguró en 'La Linterna' que "quiere entrar a la OTAN oficialmente", aunque en realidad "ya están dentro".

Además, subrayó que "Putin no puede ganar esta guerra, porque si gana, lo siguiente son los países Bálticos y eso sería la III Guerra Mundial". En este sentido, Zelenski indicó "que la OTAN no puede tener miedo a Putin y que Ucrania nunca lo ha tenido".

Sobre la cifra de fallecidos, Zelenski no podía dar números. Sí estima, no obstante, que hay alrededor de 21.000 soldados de Wagner muertos y unos 80.000 heridos. No ha hablado sobre la cifra ucraniana "por respeto a las familias". Tampoco puede hablar del número de civiles fallecidos a causa de la guerra, tanto en las zonas ocupadas como en las fosas de Mariúpol.

"Yo solo veo un final: la victoria de Ucrania, aunque con un precio muy alto"

Oleksandra es una ucraniana que habla un español aprendido en Burgos, lugar en el que estudió Ciencias Políticas.

A Oleksandra le costó descibrir todas las emociones que ha sentido a lo largo de este año de guerra. Así se lo contó a Expósito. “Es normal que nuestro cerebro intente olvidar todo lo malo. He pasado por muchas fases, desde miedo a depresión profunda. A veces sigo cayendo en los ataques de pánico, aunque siempre encuentras las fuerzas y tienes en la cabeza de que cada día es un día menos para la victoria tan deseada”.

La familia de Oleksandra -su madre y su abuela- han sufrido, en primera persona, las consecuencias de la Unión Soviética y reconocía al director de 'La Linterna' temer que vuelva algo parecido, aunque advertía una diferencia: “Lo que volverá es puro genocidio de los ucranianos. Rusia es imperialista, no tiene nada que ver con el comunismo. Será simplemente un sistema fascista, decorado con banderas soviéticas”.

Oleksandra contó en los micrófonos de 'La Linterna' que queda con sus amigos en bares y muestra su respeto hacia los ucranianos que mantienen sus negocios abiertos para que la vida continúe. Sobre el final de esta guerra, lo tenía claro: “Yo solo veo un final: la victoria de Ucrania, aunque con un precio muy alto”.