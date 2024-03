Antón Costas: "Necesitamos buenos empleos para más personas en más lugares del país"

Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social analizaba este miércoles en La Linterna la situación de empleo y diálogo social en nuestro país. Insistía en que en España hay en estos momentos dos grandes necesidades en lo económico: “buenos empleos para más personas en más lugares del país. Y, a la vez, las empresas necesitan buenos trabajadores”.

“El gran esfuerzo que tenemos que hacer es cómo encontramos una celestina que case estas dos necesidades y, buscándolo, creo que tenemos una: la formación dual”, explicaba Costas en referencia a un modelo de formación que se originó en Alemania, donde tuvo un gran éxito. “Uno de los problemas que tenemos ahora en la FP hay un desprestigio familiar, la dual es espectacular en cómo mejora todas las condiciones cuando comparamos a un alumno de dual a un alumno que ha hecho Formación Profesional no dual”.









Eso sí, recuerda que las empresas “tienen que comprometerse, cuando hablan de captar talento, el objetivo tiene que ser formar talento”.





La importancia de la incertidumbre política en la economía



Sobre cuánto pesa la incertidumbre política en los vaivenes económicos, el economista no se atreve a “ponerle un número”. “Lo que sí podemos decir es que es un escenario de estabilidad política beneficia más a las decisiones económicas de una empresa y de los consumidores”. Eso sí, subraya que el mundo ha cambiado en el inicio de esta década, y que “en el 2020 ha habido un cambio de era”. “Como decía John Maynard Keynes, cuando esperas que suceda lo inevitable, sucede lo impensado, y lo impensado el retorno de una guerra, una pandemia, la inflación...”





El diálogo social en España



Así, pone el acento Costas en la capacidad de diálogo en España: “Tenemos un patrimonio inmaterial en nuestro país al que no le damos valor, que es la capacidad de diálogo social. Lo relativamente bien que vamos en esta primavera económica sería imposible sin la capacidad de diálogo social entre las grandes organizaciones empresariales y los sindicatos. No encontraremos otro país que tenga esta capacidad de diálogo social”.

No obstante, subraya que, en su experiencia, “cuando las cosas van bien en un país y la economía no va del todo mal, los gobiernos no buscan acuerdo con los actores sociales”. “La estabilidad política es siempre una buena cosa, porque te permite continuidad, pero en la medida en lo que eso no lo tenemos, tener esa capacidad de diálogo social es un activo intangible muy importante”, concluye el presidente del Consejo Económico y Social en COPE.