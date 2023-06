El director de La Linterna, Ángel Expósito, señalaba este miércoles cuál es el mayor problema que tiene Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales adelantadas para el próximo 23 de julio. Lo hacía en una nueva entrega del comunicador de COPE de su videoblog en la 'Cuenta atrás hacia el 23J'.

“Esta mañana ha comparecido su Sanchidad ante el grupo parlamentario socialista, diputados y senadores, en el Congreso. Y todos aplaudiendo, todos enfervorizados. Algo así como 'Pedro, no te olvides de mí, que hay que hacer las listas electorales y no me quiero quedar sin curro, como tantos alcaldes, consejeros, concejales, diputados autonómicos...'”

“El caso es que se ha evidenciado esta mañana que Pedro Sánchez tiene un problema, un problema muy gordo que se llama 'Pedro Sánchez'. Y es que un tipo que utiliza el Falcon como si fuera un Opel Corsa, que va en helicóptero de Moncloa a Torrejón, el séquito, las escoltas, el protocolo, los vídeos (ay por Dios, ¡qué vídeos se ha hecho el tío!), pues claro, muy normal no puede ser. A partir de ahí se ha confirmado que el rey va desnudo, solo que nadie de los próximos se atreve a decírselo, ese es su problema, tiene demasiados pelotas a su alrededor”.

“Sólo faltaba que esta mañana en el Congreso alguno de esos diputados que pelean y hacen la pelota para estar en las listas gritara: “¡Pedro, nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario!”, como decían en 'Amanece, que no es poco'. El mayor problema de Sánchez es un tal Pedro Sánchez”.





El principal handicap: la credibilidad



“El principal hándicap de Sánchez es su credibilidad. Mejor dicho, su falta de credibilidad, que se ha labrado a base de MEN TI RAS. Desde el "nunca pactaré con Bildu, cuantas veces quiere que se lo diga, 15 o 20, nunca pactaré con Bildu", a que no podría dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno, pasando por los indultos a los golpistas catalanes”.



“La Prepotencia: Un alto dirigente socialista muy de moda estos últimos días me lo dijo "off the récord" por supuesto: "Pedro cae mal hasta en los andares". Capítulo aparte merecen los socios porque estos también son parte de tu mochila, Pedro. Porque a esos socios los has elegido tú mismo, con tu organismo y tu mecanismo. Ni los medios ni el IBEX ha elegido a Irene Montero, a Ada Colau, a Errejon, a Monederos o a Garzón y a Ione Belarra”.



“Como diría la copla, 'has sido tú, te crees que no te he visto, has sido tú, has sido tú”. Para socio, Bildu. Batasuna, HB o como quieran blanquear a los herederos de ETA. ¿Y sabes qué? Lo peor no es el socio en si (que también), lo más repugnante es que el pacto se firmó a base de presos, etarras, asesinos. Y esa sangre en la inmensa mayoría de España no se olvida”.



“¿Ahora resulta que Alberto Núñez Feijóo es como Trump o Bolsonaro? ¿En serio? ¿Esto se le ha ocurrido a Él solo? ¿Este va a ser el mensaje de la campaña? Es de coña, ¿no? Que viene la ultraderecha, la derechona. Tan fácil y tan burdo. Según eso en España hay como diez millones de fascistas”.



“A ver, Pedro, ¿qué prefiere la mayoría de España, a alguien de derechas o a un terrorista de ETA? ¿A alguien de derechas o a un alumno de Hugo Chávez? Como tú dices... Pues ya está”.