Ángel Expósito presenta su libro 'Mi abuela sí que era feminista', un relato sobre mujeres valientes

Las palabras vuelan, pero lo escrito permanece. Por eso Ángel Expósito ha decidido escribir Mi abuela si que era feminista (editado por HarperCollins). A lo largo de su trayectoria, Expósito ha coincididio con muchas 'mujeres con historia'. Cuando la editorial le propuso escribir el libro, no lo dudó, tenía que dar voz a todas estas mujeres y a sus vidas, que merecían ser contadas y conocidas. Aunque lo complicado de todo fue escoger cuáles iba a incluir. 'De toda la gente increíble que he conocido por todo el mundo, tuvimos que hacer una gran selección. Recopilamos y nos pusimos a escribir. El problema fue seleccionar, porque hemos conocido muchos testimonios increíbles y material tenemos de sobra' comentaba Ángel Expósito en el acto.



El salón de actos de la Fundación Mapfre ha acogido la presentación del libro. Una sala repleta de familia, amigos y oyentes que se han querido acercar para conocer más sobre las historias de "Mi abuela sí que era feminista". Doce historias de superheroínas - como a Expósito le gusta llamarlas - que de principio hasta el final demuestran su valentía y su garra. Conchita, Sylvia, Pilar, Carmen, Hila Jamshedy, Antonia, María Jesús y María, Gloria, Cristina, Juana, Remedios, Gloria y Loli. Y como no, Valentina, la abuela de Expósito. Algunas de las protagonistas estaban presentes en el acto, y no han dudado en subirse al escenario. Rompía el hielo Sylvia, la profesora de gimnasia artística que trabaja en la Fundación Ramón Grosso en el Chad. Ha contado cuál es el proyecto en el que trabajan ahora: llevar a las niñas del Chad a los Juegos Olímpicos 2024.













Poco después hablaba Pilar sobre la labor que realizan en la Asociación Pato Amarillo. Esta mujer que ha vivido y visto tanto comentaba cuál era su día a día 'nosotros ayudamos a quién le haga falta. Cualquier persona que venga, recibirá nuestra ayuda'.













Durante la intervención de Antonia y María Jesús, las religiosas con las que Expósito coincidió en Kiev, se conectaba en directo con La Linterna





Poco después de la intervención de las religiosas, le tocaba el turno a Conchita. Una mujer viuda de un militar asesinado por ETA. En este caso Expósito le preguntaba cómo después de lo que vivió había conseguido continuar y educar con tanta sensibilidad a sus hijos. A lo que Conchita contestó tajante, 'con sensibilidad no, apretando los dientes. Había que tomar una salida. Que podía ser quedarte en la cama y llorar... o apretar los dientes y seguir hacia delante'.



Finalmente subieron al escenario Carmen Quintanilla y Hila Jamshedy. Sus historias, muy diferentes, resultaron tener mucho en común. Ambas son mujeres fuertes, que tuvieron que darse de bruces con la realidad. En el caso de Carmen, presidenta de AFAMMER, tuvo que luchar por dar un lugar a las mujeres rurales. Y desde entonces, no ha dejado de hacerlo. Después llegaba el momento de Hila Jamshedy, una joven afgana rescatada en el aeropuerto de Kabul por soldados españoles.



De esta forma sencilla y llena de sensibilidad Expósito ha presentado las historias de estas mujeres que han luchado y luchan por vivir de la foma más justa posible. Vidas que demuestran el verdadero significado del feminismo.