Ángel Expósito se parte de risa en directo con el comentario de Los del Río a Juanma Moreno: "Es fantástico"

Es la primera vez que Los del Río se levantan a las siete y media de la mañana para desayunar. Se lo dijo el dúo a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, durante el desayuno de ABC Sevilla.

"La escena es fantástica", recordaba Ángel Expósito en 'La Linterna' de COPE. Juanma Moreno leía un mensaje que habían escrito Los del Río y que decía: "Señor presidente, enhorabuena por todo. Queremos que sepa usted que es la primera vez que Los del Río se despiertan a las siete y media para acudir a un desayuno". Ángel no ha podido contener las carcajadas mientras comentaba cómo "Juanma se despiporraba".

El líder del PP andaluz tampoco pudo evitar reírse mientras leían la "reflexión" de Los del Río, y les respondía: "A un desayuno seguro que no, pero levantarse temprano seguro porque llevan muchos años trabajando y sacrificándose, nadie les ha regalado nada. Han sido y son un icono de la música, de la alegría y de la cultura andaluza. Hay que sentirnos muy orgullosos de su talento y su actitud".

El divertido momento en el que Los del Río hacen "una reflexión" a Juanma Moreno

La periodista de RTVE Andalucía, Paloma Jara, ha compartido en sus redes sociales lo que ha ocurrido, ya que estaba sentada junto a Antonio Romero y Rafael Ruiz, autores del mítico tema 'Macarena'. "Los sitios no estaban reservados y yo llegué con la hora justa. Lo que pasó después, te sorprenderá", comienza su relato la periodista. Un sitio libre junto a Los del Río hizo que pudiera compartir anécdotas con los artistas y les explicó la dinámica de estos desayunos informativos donde es costumbre escribir en un papel una pregunta hacia, en este caso, el presidente de la Junta de Andalucía. "No tenían claro qué preguntar, así que me pidieron que les ayudara con esta reflexión sobre la complicada relación de los artistas y el despertador", recuerda Jara.

Cuando estaba a punto de finalizar el acto, @AlbertoGReyes leyó al Presidente la tarjeta. Tuvo tanto arte el momento que @JuanMa_Moreno recogió el guante de esta manera. pic.twitter.com/sfXGP7P26m — Paloma Jara (@paloma_pirfa) February 1, 2023