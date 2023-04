Ángel Expósito desvela qué le dijo un socialista de Ferrol hace un año sobre Yolanda Díaz: "Tenía razón"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, desvelaba este martes en el programa lo que le dijo y le advirtió “un socialista local de toda la vida” de la ciudad gallega de Ferrol hace más de un año sobre la candidata de Sumar, Yolanda Díaz. Además, el propio comunicador de COPE recuerda que aquella persona que le avisó durante la realización de aquel programa, “tenía razón”.

Así lo aseguraba este martes en su monólogo del programa de actualidad, en el que analizaba el fuego cruzado durante las últimas semanas entre los apoyos de la nueva plataforma de la ministra de Trabajo y los líderes de Podemos. “Por el poder, todo por el poder. Y si no se pudiera conquistar los cielos, entonces, por la oposición, todo por la oposición. Así hay que entender el esperpento del consejo de ministros y sus socios desde que se fundó y, ahora que se acercan las elecciones, más”, aseguraba el periodista.









Lo que le dijo un socialista de Ferrol a Ángel Expósito



Así, en otro momento del editorial de La Linterna, el director del programa recordaba: “No se me olvida aquella visita a Ferrol, aquel programa hace un año y pico frente a la base Naval”. Añadía así que no se olvidaba de “cómo un socialista local de toda la vida me dijo: "Allí os la quedéis. Os vais a enterar de quien es Yolanda Díaz".



El propio Ángel Expósito reconoce que le respondió él mismo al socialista que “eso a quien había que decírselo era a Pedro Sánchez”. Así, el protagonista anónimo no se quedó callado y replicó de vuelta al comunicador de COPE: "No, si ya se lo hemos dicho, pero es lo que hay". Así, el director del programa ha hecho una reflexión este martes sobre aquellas palabras que considera premonitorias: “Pues tenía razón. Hablamos de Yolanda Díaz como si fuera Ángela Merkel o Benazir Bhutto y no ha empatado, todavía, con nadie”, concluye.









¿Cuáles son las intenciones de Yolanda Díaz?



Así, y a raíz de ese recuerdo de cuando se emitió el programa desde Ferrol, el director de La Linterna ha querido analizar cuáles son las verdaderas intenciones de la candidata de Sumar de cara a las elecciones: “Yolanda Díaz no quiere cargarse a Pablo Iglesias (que también), Yolanda Díaz quiere sustituir a Pedro Sánchez. No nos engañemos. Y lo saben todos los protagonistas de la jugada. Su ambición solo es comparable a Su Sanchidad y a su ex macho alfa”, explicaba en su monólogo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También se ha referido al fuego cruzado entre la todavía ministra de Trabajo y Podemos en los medios de comunicación: “El capítulo de los insultos cruzados es maravilloso: machistas, ensalada de hostias, miserable, cobarde, cascarrabias, gruñón, te voy a joder la vida, y aquello de "los hombres de izquierdas son un peñazo". ¡Qué nivel!. Y este es el Gobierno de España”.

No obstante, Ángel Expósito tiene claro que “pactarán”. “Sin duda, si les da la suma, pactarán. Y se olvidarán de los indultos y los desprecios. Y volverán a abrazarse mientras se clavan el puñal en el omóplato”, concluía en su reflexión de este martes sobre el futuro tras las elecciones, tanto municipales y autonómicas como las generales.