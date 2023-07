Ángel Expósito: "Ni mú en el debate de Feijóo y Sánchez sobre la guerra de Ucrania, no lo entiendo"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido señalar este miércoles en su videoblog 'Camino hacie el 23J' el que fue el gran tema olvidado durante el 'cara a cara' electoral entre Feijóo y Sánchez a principios de semana: "Y de la guerra ni mú. No sólo en el debate, famoso 'cara a cara' de hace 48 horas no hablaron ni Sánchez ni Feijóo de cambio climático, de educación, de cultura o de deporte, es que no hablaron de la guerra".

"Un grupo de militares con los que me he reunido estos días a la vuelta de Ucrania me reiteraron una idea que, dándole vueltas, tienen toda la razón: no somos conscientes como sociedad España, como votantes o, incluso, como periodistas, de que estamos en guerra. Europa está en guerra. En la puerta este de Europa hay una guerra medieval de Putin contra Ucrania. La OTAN está movilizada y, por tanto, nosotros. Y no somos conscientes".

"Pero es que no sólo no dijeron ni mú, es que no lo decimos nosotros, en líneas generales. Salvo cuatro colgaos que nos gusta el asunto y nos apasiona el tema internacional, la guerra no cuenta en campaña. Y resulta que es lo más importante de todo lo que nos pasa y de toda nuestra historia reciente. Para hacérnoslo mirar. ¿Qué piensa Sánchez, y gran parte de su gobierno, de Putin y de la guerra? ¿Qué piensa Feijóo (imagino que, más o menos igual que Sánchez) y sus posibles socios de Putin y de la guerra? Ni mú. No lo entiendo".