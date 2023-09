Expósito alucina al saber dónde acabó Jon Uriarte tras subir a un autobús de Madrid a Bilbao: "No me lo creo"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, alucinaba este jueves al escuchar dónde acabó Jon Uriarte el día que se subió en Madrid a un autobús en dirección a Bilbao. Ambos lo comentaban en un día que han dedicado especialmente a los despistes, a raíz de la historia de la pareja que se ha olvidado casi 200.000 euros en un coche en el que acababan de tener un accidente, tal y como relataba el comunicador de COPE al comienzo de la sección.

“Una pareja sufre un accidente y se olvida 180.000€ dentro del coche, que acabó en el depósito. El coche, no la pareja. ¿Esto tenía que ver con el blanqueo de dinero o fue de verdad un despiste? Bueno, para hablar de despistes tengo a Jon Uriarte que lleva 13 años trabajando en la COPE y todavía cree que yo soy Julia Otero”, bromeaba Expósito al comienzo de la sección.





¿Se ha dejado Expósito dinero olvidado?



Lo de los 180.000 euros sucedido en el barrio Salamanca de Madrid. “Claro, ahí hay tela”, bromeaba Uriarte. “Que levante el dedo quien no se haya dejado dinero en el bolsillo de un pantalón. ¿Quién no se ha dejado ciento y pico mil euros despistados?, preguntaba el colaborador al director del prograba: “y cualquier día en la lavadora”, añadía. “O, ojo, o que tiró algo y se arrepintió. Y no me digas que no puede pasar, ¿has tirado alguna vez, por cierto, a la basura o has perdido algo que era pasta, que eso a ti te pega?”, preguntaba Uriarte a su compañero.

Así, Expósito reconocía que “sí, pero no mucho, lo típico que sacas luego el billete zarrapastroso que llevas en el bolsillo”. “Tú sabes que mi fortuna no la manejo en cash”, ironizaba el periodista, al que su compañero le respondía que no lo contaba por si la familia le estaba escuchando. De nuevo sobre el coche de los 180.000 euros, comentaban ambos que “lo mismo era un dinero para los gastos de ese día”. “Olvidar 180.000 euros en un coche accidentado, pero hay despistes mucho peores”.





Dónde acabó Uriarte tras subirse a un autobús a Bilbao



En ese momento, Jon Uriarte contaba el que ha sido para él uno de sus mayores despistes, un día que se subió a un autobús que le llevaba de la capital hasta Bilbao. “No me lo puedo creer”, ironizaba el director del programa tras oír la anécdota. “Sí, además miré, y menos mal que pregunté a la de al lado”, comentaba Uriarte. Si quieres escuchar la historia, hazlo en el siguiente audio.

Audio









“Conozco casos peores, y eso que aquí en COPE contamos noticias a diario, pero siempre hay alguien que te pregunta si Franco ha muerto de verdad”, bromeba el colaborador que, recordaba que no es lo peor que puede ocurrir. “Pero bueno, con todo olvidar 180.000 euros en un coche accidentado no es lo peor que te pueda pasar ni el marrón más grande del que tengas que salir. Yo conozco a quien olvida su fecha de aniversario de vez en cuando...”, pinchaba al director, que rápidamente despedía la sección 'He visto luz'.