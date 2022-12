Ángel Expósito alucina con la anécdota que une a Bertín Osborne y a Jon Uriarte: “Tengo que hablarlo con él”

El director de La Linterna, Ángel Expósito, alucinaba este lunes al escuchar en directo la anécdota que une al comunicador de COPE, Jon Uriarte, con el cantante Bertín Osborne en una noche hace tiempo. Y es que ha sido el propio Uriarte el que confesaba el momento durante su sección en el programa, en la que repasaban los acontecimientos más sonados en España en el año 1982.

A raíz del aniversario del célebre tema 'Thriller' de Michael Jackson, ambos han querido repasar las grandes canciones que sonaban en nuestro país en el ese año en concreto y, específicamente, una del también presentador de Telecinco que sonaba en todas las radios musicales: “Abrázame”. A raíz del momento sonoro, ha sido Uriarte el que se ha arrancado ha hablar de la anécdota que le une con el artista, antes de asegurar que es un tema que “todavía tiene que hablar con él”.









Jon Uriarte y la anécdota que le une a Bertín Osborne



Hablando sobre ese 1982, el éxito de Thriller de Michael Jackson e incluso de Raffaella Carrà, Uriarte y Ángel Expósito han pasado a otro artista, uno muy conocido en nuestro país: “Otros seguían con sus cosas, abrazar y lo que sea. Recuerda este tema, y ahí sigue el tío, Bertín Osborne”. En ese momento sonaba en La Linterna una de las canciones míticas del cantante, reconvertido en presentador de televisión: “Abrázame mi amor, abrázame, que todo mi mundo eres tú...”, sonaba en COPE.

“Es imposible que no nos sepamos ese estribillo”, apuntaba el director de La Linterna. En ese momento le sorprendía Jon Uriarte al arrancarse a cantar ese mismo estribillo en directo: “No por favor, no le imites tío. Hay tantas diferencias...”, le suplicaba el presentador. En ese momento se arrancaba a desvelar la anécdota que les une: “Me echaron de un karaoke por cantar 'Amor Mediterráneo' de Bertín”. Escucha la reacción de Expósito en el siguiente audio:

Audio

Audio

Ángel Expósito alucina con la anécdota de Bertín y Uriarte



Al principio el director de La Linterna aseguraba que le parecía “normal” que echaran a su compañero de un bar por interpretar las canciones del artista madrileño. “Esto tengo que hablarlo un día con él, que se que nos escucha”, comentaba Jon Uriarte, asegurando convencido de que el autor de 'Abrázame' es seguidor del programa: “Me echaron por lo mal que cantaba”, matizaba.

“Hombre ya claro, y por otras muchas cosas”, le insistía Expósito que, eso sí, le faltaba todavía por escuchar una reivindicación más por parte de su compañero: “Planta tenía yo eh...” añadía el comunicador de COPE sin desvelar en qué momento tuvo lugar la anécdota. “Pues fue número uno en muchas listas de radio y en ventas en 1982, concluye”.









Y es que el colaborar ya arrancó las risas del presentador hace sólo unos días también en la sección 'He visto luz...' en la que Uriarte ponía nombre a su candidato ideal, apenas unas horas antes de que se revelase que sería Luis de la Fuente. En concreto, el favorito del presentador era el mismísmo Rey Emérito Juan Carlos I: “Igual le pilla cerca Qatar para ir a tomar notas”, bromeaba el director de La Linterna. “Yo lo veo, llámame loco”, insiste Uriarte en tono irónico”.