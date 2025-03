Los ancianos, indignados por la nueva forma en la que se venderán los medicamentos en las farmacias de España

Si te preguntamos por la última vez que fuiste a la farmacia, igual no recuerdas la fecha exacta, pero sí lo que compraste y quién te atendió. Y quizá, si te pedimos que recuerdes si había más gente, igual se te viene a la mente algún anciano o persona mayor.

Y es que más del 80% de las personas que van a las farmacias son personas de más de 70 años. Por eso, las farmacéuticas deben pensar en todos ellos y en seguridad a la hora de consumir medicamentos.

Quizá por esa razón, hay que retrasar ciertas normativas que, en realidad, y aunque parezcan un avance, lo único que van a hacer es dificultar la vida de estas personas mayores que necesitan medicamentos con más frecuencia.

Por esta normativa nos referimos a una dictada desde la Unión Europea que busca modernizar los prospectos de los medicamentos y que, realmente, podrían perjudicar y mucho a las personas más mayores. Y es que muchas de ellas no tienen acceso a la tecnología o, aunque lo tengan, no se entienden.

Una normativa que afecta y mucho a las personas mayores

Que el mundo digital está ganando terreno al papel no es nuevo. En muchos restaurantes la carta es un código QR.

Ahora podría ser el turno de los prospectos de los medicamentos, como dicta una directiva europea. Lo cierto es que distintas organizaciones de médicos y farmacéuticos se oponen porque consideran que ese papelito de la caja del medicamento es clave.

Por un lado, los prospectos son enormes. La medida sería positiva por el tema del medioambiente, se dice. Pero, claro, ¿y quién no se maneja ni siquiera con el móvil? El que no tiene posibilidad de esa tecnología.

Hay mucha gente con muchos medicamentos que no saben manejar la tecnología y que podrían estar gravemente perjudicados por esta normativa.

Jesús Aguilar es presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y explicaba en 'La Linterna' las consecuencias de esta medida que pretenden implantar.

Europa Press Un autodispensador de medicamentos de la sección de Farmacia del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid

“Nosotros estamos a favor de la seguridad de los ciudadanos. Sobre todo de la seguridad en todo lo que es el capítulo de la sanidad. Porque los medicamentos no son un bien de consumo. Es una droga, es un producto, es un medicamento que tiene una función terapéutica. Es esa seguridad que tiene que tener el ciudadano en el tratamiento y en lo que es el cuidado de la salud” empezaba explicando.

“El prospecto es un elemento que tú normalmente, cuando es un paciente crónico, que también es el 80% de los ciudadanos, no lo utilizas de manera habitual cuando estás haciendo ese tratamiento. Un paciente crónico es aquel que toma todos los días un medicamento. Y se ve aquí que cuando ese paciente crónico, que además no toma un medicamento, sino que toma varios medicamentos, tiene un problema, porque le duele la cabeza, porque se encuentra mal ese día, acude a ese prospecto. Y si no tiene ese prospecto, tenemos un problema” detallaba.

Un problema para los más vulnerables

Como explicaba el profesional, esta medida favorece, a quien menos, a las personas que toman medicamentos de forma habitual. Esto, dice, será un problema para su seguridad.

Eso sí, quería dejar muy claro que no están en contra de la modernización de los prospectos, sino de eliminarlos. ”Nosotros lo que decimos es, pongan ustedes el QR, pero no quiten el papel. Porque creemos que lo que hay que hacer es, primero, combatir esa brecha digital que tenemos en esta sociedad”.

LUDA PARTNERS (Foto de ARCHIVO)Aumentan un 41% los problemas de suministro de medicamentos en EspañaImagen de archivo

Para este profesional el problema está en eliminar radicalmente los prospectos en un plazo de cinco años. “Creo que no es un problema de ir en contra de la tecnología, sino de ser realistas y de saber cuál es la sociedad que tenemos en estos momentos” sentenciaba.