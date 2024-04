Ángel Expósito: "La clave de Irán no es Israel, que también; son los sunitas, el Islam y nuestro modo de vida"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha comenzado este lunes su 'Paseíllo del Tron' en 'Herrera en COPE' para abordar el ataque de Irán a Israel. Un ataque, ha asegurado, que no se ha producido por primera vez. "Porque Hizbulá, Hamás, los hutíes de Yemen son Irán, por lo que lo de este finde no es la primera vez", ha apuntado.

Así las cosas, ha dado tres claves. En primer lugar menciona que "la defensa israelí ha confirmado toda una demostración de fuerza. Los ayatolás lanzaron su poder contra Israel y han hecho el ridículo y lo saben. Ante el mundo".

Seguidamente, en segundo lugar, ha afirmado que "la clave de esta movida mundial es el pulso islamista entre chiítas contra suníes. Irán y sus satélites contra Arabia Saudí y más del ochenta por ciento Hamás, Islam en todo el planeta. De hecho la matanza terrorista de jamás el pasado octubre fue una excusa atroz". A juicio de Expósito, "fue una brutal acción terrorista para reventar el régimen de Netanyahu y de paso el acercamiento de Israel a Arabia Saudí, a Marruecos y compañía".

Finalmente, y en último lugar, habla de "una pieza fundamental".

"Irán es la clave de bóveda de un eje mundial de la infamia y el terror. Irán vende drones y armas a Rusia. Irán vende petróleo y sustenta a Venezuela. Irán paga y entrena a Hamás, a Hizbulá y a los hutíes. Irán mantiene al régimen sirio y busca socios en Europa, como los tontos útiles de Podemos, con Pablo Iglesias al frente o sus sucesoras. De ahí, las medias tintas de Sánchez y del Gobierno de España", ha argumentado.

En último lugar, y a modo de posdata, Ángel Expósito ha afirmado: "Ante el nuevo orden mundial en casa se nos llena la boca de progresistas, reformistas y feministas, ¿pero quién de nosotros aguantaría un solo día viviendo como una mujer iraní en Irán y no te digo como una persona homosexual en Teherán? No nos fijemos en el dedo en vez de mirar a la Luna. La clave de Irán no es Israel, que también, su clave son los sunitas, el Islam y nuestro modo de vida"-