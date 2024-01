Aldo, médico en Gaza: "Yo en las semanas que estuve no vi túneles bajo los hospitales ni armas"

La guerra en Gaza continúa desde el ataque de Hamás en el mes de octubre, con continuados bombardeos de Israel, rehenes aún secuestrados y mucha tensión política nacional e internacional. Muchos son los datos que llegan cada día, informaciones desde ambas partes del conflicto. Una de ellas son los famosos túneles que Israel mantiene que están bajo los centros hospitalarios de Palestina. Mientras que, por parte de Hamás, se mantiene que hay más de 25.000 víctimas a consecuencia de los bombardeos israelíes.

Este miércoles ha arrojado luz sobre esas cifras un testimonio humano, el de Aldo Rodríguez, un médico mexicano que, hasta hace unos días, estuvo trabajando en los hospitales de Gaza con Médicos sin Fronteras. “Antes de Gaza estuve en la capital de Sudán, y son situaciones similares, pero en Gaza lo particular es la cantidad de civiles, niños y bebés”, explicaba el especialista a Expósito. “Los hospitales están desbordados, parecen mercados o pequeñas ciudades, porque no solo hay pacientes, si no también los familiares y personas que pierden su casa y piensan que los hospitales son más seguros y colocan cuatro palos”.

¿Hay túneles debajo de hospitales?



Aldo explica en los micrófonos de COPE que, en el tiempo que estuvo en Gaza, ayudó tanto en el hospital Nasser como cinco semanas en Al Aqsa. Así, preguntado por esos túneles que asegura Israel que existen bajo los centros, el médico lo niega: “Yo nunca vi armas, nada extraños, salvo hospitales llenos de pacientes”.

“No sé si será guerra de propaganda, a mí como organización neutral me toca dar testimonio de lo que vi, y lo que me consta en esas cinco semanas nunca vi ni un túnel ni un arma, a diferencia de otros proyectos en los que sí te das cuenta. Yo no vi nada en esas semanas”, aclara.

Aldo es cirujano general, y explica en La Linterna que “prácticamente el 100% de los casos” que le llegaban eran traumatismos craneoencefálicos por los bombardeos, además de amputaciones y fracturas muy severas. “A finales de diciembre el material comenzó a escasear. Después de varias llamadas conseguimos medicamentos para la sedación, pero es difícil, tienes que improvisar recursos”, añade.









El número de fallecidos por los bombardeos



Así, un colaborador del programa le lanzaba otra pregunta directa, en contraposición con el desmentido de los túneles: “¿Tenemos que tomar los datos de Hamás de más de 25.000 víctimas como reales?” Aldo asegura que “se quedan cortos”, porque bajo los escombros “debe haber muchos más muertos”.

Con ello, pone un ejemplo de su experiencia para ilustrarlo: “En el tercer día en Nasser cayó un misil en un centro de refugiados donde se supone que deberíamos estar a salvo. A los 15 minutos llegaron las ambulancias y recibimos 130 casos, de los que 70 ya habían perdido la vida y, de esos, 30 eran niñas y niños de menos de 12 años. Eso de un sólo misil”.