Carmen Lomana: “A las mujeres mayores se nos juzga más cuando nos enamoramos de un hombre joven”

Cada sábado, el programa abre una ventana amable en medio de la actualidad. Un espacio “calentito”, como lo describen sus compañeros, presidido por Carmen Lomana, quien con su estilo inconfundible mezcla la elegancia con la conversación desenfadada.

La tertulia comenzó con una pregunta de una oyente sobre el look de Rosalía en la Semana de la Moda de París, donde la cantante lució el vello de las axilas teñido de blanco. Lomana fue tajante: “¿Qué necesidad tiene Rosalía, con lo famosa que es, de hacer estas patochadas?”, comentó entre risas. “A mí no me parece bonito ni feo, me parece absurdo, pero cada uno que haga lo que quiera”.

Después, la conversación derivó hacia temas más cotidianos: los perros favoritos de Carmen —“me encantan los teckel, son listos, limpios y cariñosos”— y las tendencias capilares del otoño-invierno, que la socialité resumió así: “Se lleva el pelo muy largo, oscuro y liso, tipo Kardashian. Pero más que la edad, importa lo que a ti te guste. No hay que ponerse ese pelo de señora mayor con mucha laca, que eso echa años”.

En otro momento del programa, una oyente planteó una de esas cuestiones de fondo que Carmen suele responder con sinceridad: “¿Se juzga más a una mujer madura cuando su pareja es más joven?”

La respuesta fue clara: “Siempre se nos juzga más. Si es al revés, dicen ‘qué tío más fenómeno’. Pero el amor no tiene edad; tiene que ver con la comunicación y la felicidad”.

La conversación también derivó hacia el trato a los demás como reflejo del carácter. Lomana no dudó: “El modo en que una persona trata a un camarero dice mucho más de ella que su forma de vestir. Hay quien se cree que porque le sirven son esclavos, y eso te define: maleducado y déspota”.

Entre consejos de protocolo —como el de dónde dejar la servilleta al levantarse de la mesa “siempre a la derecha, nunca encima del plato”—, Lomana también reflexionó sobre la juventud actual: “No son más inmaduros que antes. Están mejor preparados, son resilientes y tienen criterio. Lo tienen más difícil para independizarse, pero hay muchísimos oficios que deben recuperarse”.

La charla terminó con un tono más íntimo: Carmen se marchaba apresurada rumbo a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, a quienes dedicó palabras de cariño: “Ella es encantadora, culta y trabajadora. Le ha tocado la lotería a Cayetano”, afirmó, antes de revelar que luciría un vestido color beis con encaje negro y tocado ideal.

Una vez más, entre risas y confidencias, Carmen Lomana demostró que su rincón radiofónico es mucho más que moda: es una conversación luminosa sobre la vida, el gusto y la educación.