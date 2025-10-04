La alcaldesa de Teruel, Emma Buj: "Esta ciudad es una joya dentro del turismo de interior"

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado en el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting las claves que hacen de la ciudad una "joya del turismo de interior". Más allá de su reconocida gastronomía y la historia de los Amantes, Teruel se ha consolidado como un referente cultural y un lugar con una "calidad de vida extraordinaria", según ha destacado la propia alcaldesa.

Una joya del turismo de interior

Teruel es Patrimonio de la Humanidad desde 1986 gracias a su arte Mudéjar, un estilo único en la Península Ibérica. La alcaldesa ha puesto en valor la catedral de la ciudad, que alberga la conocida como "la Capilla Sixtina del Mudéjar" en su artesonado, cuyas pinturas medievales sirven de inspiración para la vestimenta de las recreaciones históricas.

La ciudad celebra eventos como 'La Partida de Diego', donde miles de turolenses se visten con trajes de época basados en un riguroso estudio histórico. Emma Buj describe la transformación de la ciudad como "una fiesta de los sentidos", donde los olores, sonidos y el color transportan a los visitantes al siglo XIII.

Calidad de vida a 15 minutos de la naturaleza

La alcaldesa ha subrayado la calidad de vida como uno de los grandes atractivos de la ciudad. Buj ha afirmado que han realizado un estudio que demuestra que "no hay un solo punto de la ciudad que esté a más de 15 minutos de la naturaleza", lo que permite a sus habitantes disfrutar de un entorno privilegiado.

No hay un solo punto de la ciudad que esté a más de 15 minutos de la naturaleza" Emma Buj Alcaldesa de Teruel

A esta ventaja se suman unos cielos despejados, con poca contaminación lumínica, que han propiciado la instalación de un observatorio de astrofísica. El símbolo de la estrella, presente en el Mudéjar, en el jamón de Teruel y en la propia leyenda de la fundación de la ciudad, cobra así un significado especial.

El motor aeroespacial y otros sectores en auge

A pesar de ser la capital de provincia menos poblada, con casi 37.000 habitantes, Teruel cuenta con una sorprendente actividad económica. La plataforma aeroportuaria es, según la alcaldesa, "el mayor centro de creación de empleo que hay en la ciudad", con más de 800 puestos de trabajo dedicados al mantenimiento, reciclaje y pintura de aviones, así como a la prueba de motores para cohetes espaciales y el desarrollo de drones.

Junto al sector servicios, el turismo y la industria agroalimentaria, esta plataforma sitúa a Teruel en la vanguardia de la tecnología. Además, la recreación de las Bodas de Isabel de Segura ha impulsado una industria local de confección de trajes y complementos de época, que se basa en una profunda investigación histórica para garantizar su autenticidad.