Albares, sobre un posible fin de la guerra: "Los movimientos de Putin no pueden hacernos ser optimistas"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no se mostraba optimista este lunes sobre un posible fin de la guerra en Ucrania en el horizonte próximo cuando le preguntaba Ángel Expósito en una entrevista en La Linterna. “Los movimientos de Putin no nos deja ser optimistas. Esta guerra es de un sólo hombre y, en su irracionalidad, continúa, pero eso no va a hacer que reduzcamos la determinación de apoyar la soberanía de Ucrania”, explica el ministro en COPE

Concretamente el comunicador de COPE está en Letonia, desde donde está poniendo en valor la situación estratégica del país y el riesgo al encontrarse tan cerca del conflicto: “Son parte de la UE y del esquema de seguridad euroatlántico que hemos renovado en la cumbre de Madrid. No tenemos que olvidar que tanto la OTAN como la UE somos alianzas de democracias y los Países Bálticos son países plenamente democráticos que ayudan a promover los valores europeos de rechazar la guerra como forma de resolver conflictos entre estados”, subraya.

“Esos valores son la base de la paz y la prosperidad de la que hemos gozado durante décadas”.





Solidaridad con el flanco este de la OTAN



“El desafío que presenta Putin no es solamente el de la defensa de la integridad y soberanía de Ucrania, sino un desafío a los valores de la construcción europea”, apunta Albares que responde a las críticas de un despliegue militarista de España en los países cercanos al conflicto. “Putin representa un modelo de nacionalismo autoritario que no cree en la pluralidad, que cree en las soberanías limitadas, el uso de la fuerza y que nos retrotrae a tiempos de muros, alambradas y esferas de influencia”. Por eso, apunta que “aquellos que quieran mirar al futuro, a la paz o al pluralismo, por supuesto que tiene que comprender que estemos comprometidos con la seguridad del flanco este de la OTAN, que está para defender las fronteras”.

Responde el ministro también a una intérprete letona que aseguraba en La Linterna sentirse preocupada por una posible invasión rusa en su país. “Ser miembro de la UE y la OTAN les permite una seguridad que no tuvo Ucrania cuando la invasión. Si algo de positivo tiene esta guerra es que los socios europeos y nuestros aliados transatlánticos estamos unidos como no estábamos desde hace muchas décadas. Eso nos garantiza que tarde o temprano vamos a vencer el desafío de Putin”, apunta.

Por último, Albares ha reivindicado el papel de los efectivos del Ejército destinados en Letonia. "Nos sentimos muy orgullosos de lo que están haciendo, del sacrificio familiar de desplazarse tan lejos y que lo que están haciendo contribuye a la proyección, a la imagen de España en el mundo y que aquí podamos vivir en paz y democracia", concluye.