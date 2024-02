Un agricultor de Arganda se baja del tractor en plena protesta por lo que ve y acaba emocionado: "Pobrecilla"

La ciudad de Madrid está acostumbrada a tener por sus calles a gente corriendo a todas horas. Pero este miércoles la banda sonora ha sido completamente distinta. Centenares de tractores llegados de cualquier punto de España han conseguido entrar en Madrid dejando una imagen única y curiosa.

Según la Dirección General de Tráfico, ha habido un 4 % menos de intensidad de trafico de entrada a la capital, comparado con la semana pasada. Durante la manifestación ha habido de todo, con escenas sorprendentes, como la de Cipriano, un agricultor de Arganda del Rey que llevaba un peculiar cartel en la parte frontal de su tractor, y que ha terminado en una situación viral en redes sociales. Ha contado en La Linterna que, después del detalle que ha visto en la calle, ha parado el tractor para bajarse y ha terminado emocionado, como reconoce a Expósito.

Los agricultores llegados desde distintos puntos con sus tractores que se manifiestan este miércoles por el centro de Madrid / EFE









La emotiva situación de Cipriano en plena tractorada



Desde cinco puntos diferentes salían los tractores custodiados por la Guardia Civil. Una vez han llegado a ciudades como Madrid los aplausos y el apoyo del resto de personas ha sido unánime. Cerca de 500 tractores y un centenar de autobuses llenos de agricultores han puesto rumbo a Madrid para protestar frente al Ministerio de Agricultura.

Pasada la una de la tarde, cuando los tractores han llegado a la rotonda de la Puerta de Alcalá, miles de agricultores intentaban bajar hasta Cibeles, pero un cordón policial con cerca de una treintena de furgones se lo han impedido. Uno de esas maquinarias es la de Cipriano, uno de los modelos de tractor más moderno. En la parte frontal hay una pancarta que llama la atención de todos: “Nuestra pobreza será vuestra hambre”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Cipriano es hijo y nieto de agricultores y dedica ahora todo su tiempo a poder sacar su producto adelante. Junto a su mujer, Cristina, dirigen la aceitera de la cooperativa de la localidad madrileña de Arganda del Rey, y y este miércoles se encontraban en plena protesta cuando algo ha llamado la atención del agricultor. “He visto una mujer que estaba aplaudiendo y rompiendo a llorar”, cuenta a Expósito en La Linterna.

Asegura que las lágrimas de la mujer le han “llegado tan dentro” que se ha bajado a darle un beso. “Me ha contado que era de Extremadura, hija de agricultores, que había pasado toda su vida trabajando en el campo y que le daba pena lo que nos estaba pasando”, confiesa en COPE. “Me ha dado un abrazo como si fuera mi madre, me ha agradecido todo lo que estábamos haciendo, es que no paraba de llorar”.

Los agricultores llegados desde distintos puntos con sus tractores que se manifiestan este miércoles por el centro de Madrid / EFE









En las imágenes, virales en redes sociales, pueden verse las lágrimas de la mujer, de la que Cipriano comenta al final del vídeo: “Pobrecilla, es de Estremera, del campo también”. “Ha tenido que venir la hija a darle consuelo. No se puede describir con palabras lo que ha hecho hoy el pueblo de Madrid con la agricultura española”, concluye emocionado.





Un apoyo unánime del pueblo



Para Cipriano, el apoyo de todos los que les han aplaudido durante las protestas le ha recordado a la época de Covid y Filomena. “Cuando el Covid yo iba desinfectando las calles y la gente nos aplaudía desde los balcones y, en Filomena, echábamos sal con el tractor en las cuestas, también. Todo eso que hicimos tiempo atrás y que se están dando cuenta”, recuerda.





César es otro agricultor que ha llegado a las protestas en coche hasta la céntrica plaza de la Puerta de Alcalá. Es de Madrid y se dedica al cultivo de cereales. Asegura que tras la pandemia y sobre todo después de la guerra de Ucrania, su producto se ha devaluado, un problema que tiene su origen en la PAC: “Con la nueva PAC de Bruselas gente que no tiene ni idea de la agricultura obligan a realizar unos eco regímenes que, en cuanto a productividad, está muy mermada y hace que la agricultura no sea rentable”, comenta en La Linterna.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones de agricultores, uno de los convocantes de la manifestación, la califica en COPE de “rotundo éxito”. “Una participación masiva, y eso que hemos tenido mala fe por parte de Delegación de Gobierno”, critica. “Yo no sabía que cuando haces previsiones de una manifestación, si superas el número, te impidan por todos los medios acceder”.

Decenas de agricultores se han congregado este miércoles en Murcia capital, / EFE









Sobre la perspectiva de un acuerdo con el ministro de Agricultura, Luis Planas, Cortés subraya que tienen “una situación que el campo no se merece”. “Esto ha venido motivado por mucha gente que está muy disconforme con la línea de las asociaciones agrarias que dicen ser más representativas. Pero no hay elecciones en el campo”, critica. “La satisfacción más grande ha sido que en Madrid y en los pueblos todo el mundo aplaudía”, concluye el coordinador estatal de Unión de Uniones de agricultores.