El petróleo alcanza los 114 dólares el barril, su precio más alto desde 2022

Bomba de petróleo en un día nublado y con mal tiempo, con una cerca de alambre

El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió este lunes un 0,19 %, hasta 112,78 dólares, en el mercado de futuros de Londres, pendiente un día más de la evolución de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,21 dólares en el ICE londinense respecto al cierre del pasado viernes, cuando terminó en 112,57 dólares, su nivel más alto desde julio de 2022.

El petróleo europeo, que llegó a rozar los 120 dólares al inicio del conflicto, se mantiene en cotas elevadas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con "destruir" infraestructuras energéticas iraníes si no se alcanza pronto un acuerdo que incluya, entre otros puntos, el desmantelamiento del programa nuclear de Teherán.

El posible ataque de EE.UU. a centros clave para la producción de hidrocarburos, como la isla de Kharg, ha reavivado el temor a interrupciones en el suministro, ya tensionado por el cierre parcial del estrecho de Ormuz, por donde circula un 20 % del transporte marítimo de crudo.

No obstante, las subidas se mantienen contenidas por ahora ante las señales de contactos entre ambas partes, que sostienen la expectativa de una posible desescalada.

Los contratos a futuro a 114 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los 114 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el estrecho de Ormuz.

Además, el mandatario declaró que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través de esta estratégica ruta, por la que fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

Sus declaraciones impulsaron los precios del crudo, según medios especializados. El Texas ha subido en un mes un 46 % por la guerra en Oriente Medio.

La guerra en la región, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, entra hoy en su quinta semana mientras las negociaciones para poner fin al conflicto parecen seguir bloqueadas

Los hutíes del Yemen, aliados de Irán, llevaron a cabo este fin de semana ataques contra territorio israelí y expresaron su intención de continuar sus operaciones "en los próximos días" hasta que el Ejército de Israel detenga operaciones militares contra Irán, el Líbano, Irak y los territorios palestinos ocupados.

La posición geográfica del grupo a lo largo del mar Rojo, especialmente cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, le otorga la capacidad de perturbar uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

Ataques anteriores contra buques que transitaban por la zona obligaron a las navieras a desviar sus rutas para evitar el sur de África, lo que subraya las implicaciones económicas globales de la escalada hutí.

En plena operación de Semana santa

¿Cómo va a afectar esta subida a nuestros bolsillos? ¿Se notará aún más en los surtidores a la hora de llenar el depósito en plena operación Semana Santa?

Quizá sea pronto para que se traslade la subida a la gasolina que ya está en el mercado. Tampoco podemos olvidar que está en vigor la ayuda aprobada por el Gobierno y ratificada por el Congreso de los Diputados la semana pasada.

Aún así, debemo ver cómo evoluciona el mercado en las próximas horas y días.