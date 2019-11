La hucha de las pensiones alcanza para pagar la paga extra de la Navidad y poco más. Las cuentas no engañan. Y por ahí no pasamos. Porque algunos estamos mucho más cerca de la jubilación de lo que nos gustaría. Y como no haya pasta... Así que no nos queda otra que sacar dinero de donde sea. Para ello, nos ayuda Jon Uriarte, el hombre que ya era mayor cuando inventaron las pensiones.