Un abogado experto en ética animal analiza las claves de la Ley de Bienestar Animal: "Es muy insuficiente"

Después de meses de críticas, de tira y afloja y de cruces de enmiendas entre PSOE y Podemos finalmente la Ley de Bienestar Animal se ha aprobado esta tarde en el Congreso de los Diputados. Eso sí, la incertidumbre se ha mantenido hasta el último momento, ya que los socialistas han mantenido su enmienda que excluye a los perros de caza de este proyecto de ley, algo que no compartía su socio de Gobierno, Unidas Podemos, ni tampoco Esquerra, Bildu o Más País. Finalmente desde la formación morada han cedido para que todo el proyecto pudiera seguir adelante.

Con esta ley recién aprobada en el Congreso ahora la norma seguirá su tramitación en el Senado. Pero, ¿qué va a suponer a partir de ahora, y cómo va a afectar a los dueños de mascotas, o a la gente del campo?

En primer lugar, es importante distinguir entre lo que es la reforma del Código Penal y la Ley de Protección Animal en sí, tal y como explica Daniel Dorado, abogado y miembro de la Fundación Ética Animal. "En lo relativo a la reforma del Código Penal, la reforma es muy insuficiente", considera el abogado. "Se incluye a todos los animales vertebrados estén domesticados o no, con lo cual las actividades de maltrato y de muerte de animales que no estén contempladas en la legislación de caza pasarían a ser delito, pero las penas como máximo serán de dos años de prisión", apunta Dorado, por lo que en el caso de carecer de antecedentes no habría ingreso en la cárcel.

En lo relativo a la Ley de Protección Animal, "fundamentalmente lo que se busca es restringir la cría con ciertos límites". Según Daniel Dorado, se debe tener en cuenta que los casos de abandono se producen porque se crían animales y se comercializan. Por lo tanto, la mejor manera de evitar los casos de maltrato es que se críe menos y fomentar la adopción.

Los perros de caza, excluídos de la ley

Para el abogado de la Fundación Ética Animal no hay motivo alguno para excluir a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal. "De hecho, estos perros están incluidos en la inmensa mayoría de normativas autonómicas de Protección Animal aprobadas por diversos partidos políticos", indica. Dorado considera que dejarlos fuera de la norma ha sido a causa de presiones que ha recibido el PSOE "por parte de los cazadores y por parte de lo que se llama sector rural".

El abogado subraya que no hay que quedarse con que la ley vaya a ser un régimen de multas con el objetivo de recaudar. "La protección animal no debería entenderse así, sino que debería entenderse como tendente a favorecer una relación mejor con los animales". En este sentido, Dorado ha destacado algunos pasos positivos, como la elaboración de un Plan Estatal de Protección Animal que busca reducir los casos de maltrato y fomentar la adopción.