Abascal se lleva un 'Zas' por no suspender la campaña tras el fallecimiento de Rubalcaba

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente de Vox, Santiago Abascal. Tras el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, todas las formaciones políticas de ámbito nacional decidieron suspender los actos de campaña en señal de luto y como muestra de respeto. Todas menos Vox, que aprovechó para presentar al candidato por Madrid, Javier Ortega Smith.

“En política, hay muchas oportunidades para demostrar el pelaje de que está hecho cada uno, pero la talla solo se demuestra en los momentos verdaderamente importantes, que son los excepcionales; aquellos en los que la decisión que uno toma no tiene marcha atrás y no se puede corregir” reflexiona el periodista.

La formación política emitió el siguiente comunicado: “Vox entiende el cese de actos de campaña de otras formaciones políticas que mantuvieron contactos institucionales con Rubalcaba, pero no ha sido así en nuestro caso al ser un partido de nueva creación que no mantuvo ningún contacto con el exministro socialista. También informamos de que, como consecuencia de esa falta total de contacto con Rubalcaba, ningún dirigente de Vox acudirá a la capilla ardiente, donde entendemos que deben estar sus familiares, amigos y personas allegadas”.

Por todo ello, Julio César Herrero manda su propio comunicado al líder de Vox, Santiago Abascal: “Tú que eres muy de símbolos, deberías entender que el cese de actos electorales es un símbolo de respeto. Y el respeto no se debe sólo a aquellas personas a las que uno conoce. Si no, y sobre todo, a las que o no se conoce – y no era el caso- o incluso a las que piensan distinto. Ya sé yo que esta última parte no te acaba de convencer”.

Añade también el colaborador de la Linterna: “Fíjate en la estupidez de la argumentación. No suspendisteis los actos porque, al ser un partido nuevo, no tuvisteis contactos institucionales con Rubalcaba. ¿En serio ésa es la excusa? Porque si lo es tampoco deberéis participar en los actos que conmemoren el fallecimiento de … qué sé yo, Felipe González, Mariano Rajoy, Aznar o Don Juan Carlos, que ojalá pasen muchos años hasta que eso se produzca”.

“Pero nada de esto es extraño. Es más, es lo que se espera de quien solo parece respetar aquello que considera suyo o que conoce. Lo que son las cosas: lo de Sánchez también era de esperar” concluye Herrero.

Así que, por “no suspender los actos de campaña en señal de respeto y de luto por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba”, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se lleva un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”