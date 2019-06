Ábalos se lleva un 'Zas' por acusar al PP de 'antisistema' al no apoyar a Sánchez

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. “Es ministro, secretario de organización, responsable de negociaciones, portavoz… En fin, un frenesí que no sé cómo soporta” le define el periodista. “Y entregado, muy entregado. Porque hay que ser muy entregado para decir algunas cosas sin que se te escape la risa. Y él lo es”.

El PSOE quiere gobernar solo, sin depender de los independentistas, con el apoyo de Unidas Podemos y con la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular. “Y alguien sensato dirá: pues que negocie con Iglesias y ceda lo que toca, y que negocie con Ciudadanos y PP y ceda lo que toca” reflexiona Herrero.

“Pues no. Todos los partidos deben hacer lo que quiere Sánchez a cambio de nada. Pero como esto no se puede decir así porque queda caprichoso, ahí está Jose Luis Ábalos para vestir las cosas. Primero se inventó el gobierno de cooperación, que ya saben que es un tipo de gobierno único en el mundo en el que al socio prioritario le dan un puesto en la centralita de un ministerio para coger el teléfono y le dicen que está dirigiendo las comunicaciones de la Administración” añade el colaborador de COPE.

Ahora, escuchen por qué el PP se debe abstener.

Audio

Y ahora escuchen, en un tono fúnebre, por qué se debe abstener Ciudadanos.

Audio

“Vamos a ver, José Luis. Me da que esta vez se te ha ido la mano un poquito. Esto de que si el PP no se abstiene se convierte en un partido antisistema ¿de dónde lo has sacado? Un partido antisistema, José Luis, es una formación contraria al orden establecido que busca cambiar el statu quo. Hombre el PP…” responde Julio César Herrero al ministro socialista.

Respecto a Ciudadanos: “Así que tiene que abstenerse para que gobierne Sánchez porque eso es lo que esperan los ciudadanos. ¿En serio? A ver, José Luis, Ciudadanos ha hecho la campaña de las generales y, después las autonómicas, con una idea fundamental: con Pedro no. Y no es no; bien los sabes tú. Así que me da que lo que los ciudadanos esperan es el no; al menos los que le han votado, que es a los que tiene que rendir cuentas”.

Así que “por afirmar que si el PP no se abstiene se convierte en un partido antisistema y por asegurar que se espera que Ciudadanos facilite el gobierno cuando ha hecho campaña con el 'No es No' a Sánchez”, el secretario de organización del PSOE, José Luis Abalos, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!